〔港报社评〕两电加价太甚,港府莫任鱼肉--经济日报12月14日

两电昨公布明年大加电费,中电加幅更高达9.2%,远超通胀,市民难以接受.港府指加幅有不合理处,便应力遏,甚或采取法律行动.港府更有责尽快研究、部署,七年後现行协议届满即开放电力市场,不再任由鱼肉.

两电以燃料成本大升,尤其要多用天然气以减排为主因,昨宣布明年大加电费,港灯加6.3%,中电加幅更达9.2%,均超今年估计约5.2%的通胀,市民实难承受.市民明白天下没有免费午餐,环保减排要付代价.市民亦尊重合约精神,港府与两电2008年签署新的利润管制协议,两电可据协议调整电费.然如此庞大加费幅度,若无足够理据支持,市民岂能接受?

港府昨亦高调指加价有不合理之处,如中电未做好成本管理.过早将新资产入帐,推高加价幅度.没如过去帐目安排般,延後部分燃料成本增加对电价影响等.对港府上述质疑,两电须以清楚数字与理据,告诉市民电费非如此大加不可的根由.否则不论两电在公关上再洒多少金钱,都没法弥补不顾市民承受能力、不合理大幅加价,对两电声誉的打击,势成市民眼中无视社会责任的不良企业,迫政府要对两电未来任何举动都严加监管与限制.

港府亦不能只徒呼不能接受两电加价、希望其自行降低加幅.港府既指出大加电价有不合理之处,若两电有滥用利润管制协议条文,政府便应据理力争,若两电坚持故我,港府更应考虑循法律途径,纠正两电行止.两电加价太甚,现任港府虽只余下约半年任期,但保障市民合理利益,绝对责无旁贷. (A06)