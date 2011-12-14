〔港报社评〕电费加幅吓人市民绝不接受--星岛日报12月14日

两家电力公司下月起分别加电费6.3%和9.2%,市民直接承受远超通胀的电费加幅之外,还要间接承受商铺增加电费成本後转嫁予客户的连锁通胀效应,备受双重打击.港府与两电达成的利润管制协议,容许两电最高利润达到平均固定资产净值的9.99%.两电今次按照这一协议“赚到尽”,由於没有超过限额,就算行政会议表明不同意电费加幅,港府若无从否决,市民肯定有“肉随砧板上”之痛.

电费加幅如此高,最主要的客观成因是推动洁净能源,反映在燃料及基建两方面的开支大增.两电增加采用污染程度较低的液化天然气,逐步取代用煤发电,天然气价格近年剧涨,单是比去年10月时已经激增约50%.

全球都面对洁净能源导致电费上升的问题,不少城市电费加幅超过10%.香港推动洁净能源,减少污染空气及纾缓气候极端化,不止为了地球公益及遵守与广东省协议的减排指标,还为了港人本身希望拥有的蓝天白云和清新空气.但是,在推动洁净能源的过程中,如何减轻市民和中小企要付出的代价,必须有全盘考虑.

现时市民减少用电,节省了几个月电费,但是两电许可利润与资产净值挂钩,翌年即可提高电费加幅,抵销市民在电费方面的节省.虽然市民节能可以推迟两电增加供电设施,长远可以纾缓电费加幅,但是市民毫无感觉,大大影响节能诱因,港府应该考虑主动出击,成立专责研究省电的部门,取代两电搔不着痒处的节能宣传.

此外,港府宜研究减少两电扩充固定资产的需要,包括建议由港府兴建部分输电设施租予两电使用,缓减两电计算许可利润的基数的增幅. (A06)