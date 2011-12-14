〔港报社评〕中电赚到尽损形象,港府束手市民无奈--明报12月14日

中电和港灯宣布明年1月1日起增加电价,加幅惊人,港灯加6.3%,中电加幅更高达9.2%,而且声言此乃最後方案,绝不调减.这是多年以来,两家电力公司电价最高加幅,有议员以疯狂来形容,无奈的是,基於利润管制协议,两电加价後,只要利润不超过9.99%准许上限,港府除了表示不可接受,根本无能为力,两电仍然可以按主观意愿大幅加价,情况反映两电“赚到尽”,罔顾企业社会责任以外,也反映港府欲透过利润管制协议监管两电加价,根本不能奏效.

香港通胀高企,全球经济明灭不定,预期市民明年要过紧日子,在这个时候两电狂加电价,市民生活压力肯定雪上加霜.两电连年赚大钱,去年中电盈利高达103 亿港元,今年中期业绩纯利已有58 亿港元,港灯去年纯利约72 亿港元,今年上半年已赚40.6亿港元,看盈利走势,两电今年全年业绩,亮丽可期.

两电业绩与市民生活处境,本来已是天堂与地狱,而两电在立法会交代加电价时,不讳言利润达到9.99%准许上限,即是说罔顾市民生活压力,仍然“赚到尽”,连0.01%的善意也不愿释出,说明两电历来所搞公关亲善动作,只是虚情假意,原来市民在他们心目中,只是榨取利润的对象而已.

这次两电疯狂加价,而港府束手就擒,完全无办法对应,寄望港府根据管制协议去管束中电和港灯这两头巨兽,好像是不可能了,怎麽办?其实,当年达成新协议之後,表面上两电准许利润上限大幅削减,但是股票市场对此反应正面,两电股价不跌反升,当时许多人不明所以,两电今次宣布加价的操作,给这个疑团提供了答案. (A03)