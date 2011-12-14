〔港报社评〕降低电费加幅,并分阶段实施--文汇报12月14日

中电及港灯申请来年电费分别加价9.2%和6.3%,加幅远高於通胀,引起社会普遍批评.事实上,电费是带动通胀的最主要因素之一,明年经济前景不明,两电在获利丰厚的情况下仍欲大幅加价,必然会加重市民生活负担,增加企业经营成本,惹市民反感.政府作为两电的监管机构,应要求两电实施分阶段加价,减轻市民的负担,更要检讨电力公司在利润管制保障下收费架构的合理性,改变电力公司以不断扩大投资为由年年加价的状况.

两电加价本属预料中事,但此次加价幅度过大,超出社会预期和承受能力.受欧美债务危机影响,香港明年经济不容乐观,但是通胀却不会马上回落,这意味着基层市民收入可能减少,支出却不降,生活更趋艰难.香港电力市场基本上不存在竞争,加上获得利润保证,两电每年更有数以十亿计的利润.但是,两电并不满足,尽管来年经济形势严峻、就业状况转差,两电没有理会公众要求不应大幅加价的呼吁,反而继续按照利润管制机制启动加价,完全脱离市民的可接受能力,漠视市民利益.

两电年年赚大钱年年加价,舆论批评政府对电力公司加价监管力度明显不足,而利润管制机制发挥不出应有管制作用,反成为电力公司的“利润保障制度”.因为有了利润管制这个护身符,只要资产膨胀便可申请加价提高利润,因此两电总是不断扩大投资来换取暴利.港府有必要检讨利润管制机制的合理性和可行性,尽快研究一套厘订电费价格的新机制,更好地保障市民的利益. (A04)