〔港报财经评论〕最佳分析员:欧洲迷失十年--信报12月14日

最佳分析员:欧洲迷失十年 /习广思

女股神10月初转变悲观,预料恒指将跌穿15,000点,岂料恒指10月开始大反弹.但谁又记得,女股神由年头开始提醒阁下,货币战争金融漩涡令人悲观.”最准分析员”变基金经理後,贯彻大看好的投资者作风,紧守基金经理不该唱淡守则,由年初乐观至年底,2月北非政变後买货,8月美国降级後买货,11月欧债後再买货.去年因沽成名,被喻为”赚钱之神”的保尔森,其旗舰基金至11月亏蚀50%,如今投资世界的回报,怎麽可以有保证?今年至今,最佳分析员可能是白头任.去年10月,任志刚提出金融乱象百年一遇,美国QE制造热钱四出流窜,经济不好之余,破坏性可能很大.有心或无意都好,恒指在去年10月见顶,进入超过半年的上落格局.

7月时,白头任警告,整个金融体系已响起警号,市场出现一定程度的失效,欧债愈拖,麻烦愈大.要保住欧罗货币联盟,强大成员国必须忍痛承担政治压力,而在欧债风暴下,投资市场环境亦一定不佳.事到如今,金融世界生命衰弱,欧债的残局依然未收拾.白头任昨天再发表的观点是,欧洲步入下一个”迷失十年”,也不教人感意外.其看法只有几句,但有三点:第一点与索罗斯看法相同,欧债问题严重,但监管机构”偏偏”要求银行资本水平不断提高,窒碍经济复苏步伐.第二点,当欧债债息再度飙升後,各国政府担心财政状况,才会正视问题.第三点,现时只有欧央行才有能力解决当前金融危机,但基於政治压力,欧洲领袖难以同心合力.

欧罗汇价在10月底一度突破200天平均线,事实证明当然是假突破,但自10月底後,加码版”欧洲金融稳定方案”被批评火力不够,欧罗自1.4水平连连下跌,报1.3197水平,也正是9月底低位.事实上,欧债落得如斯地步,欧罗之强甚没道理,这次能否守得住?相反,美汇指数在9月底、10月底均在79.5水平收兵,这次会否攻破挑战81水平?美汇这轮反弹,最重要的支持是联储局QE3落空,在美国未有进行QE3的讯号前,相信美汇仍是升的机会多过跌.昨晚联储局议息,债市预期贝南奇这次或会透露日後息率的走势预测,增加息率方向透明度.亦考虑为核心通胀设立目标,稳定市场对通胀预期.(B02)

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欧罗拒大跌小心反高潮 /苏子

前晚美国市,欧罗兑美元承接欧洲市的弱势,成功下破20天保历加通道底部支持及近期的1.321低位支持,破位後最低曾见1.3161水平,最後在1.3185水平收市,由於此收市价已低於上述两个重要支持位,故欧罗兑美元应在昨天亚洲及欧洲市进一步往下寻底,并考验10月4日的1.3144低位才对.殊不知欧罗兑美元在昨天亚洲市只是略为跌破前晚的1.3161低位3点子,当触及1.3158便已止跌回稳,未能顺势下试10月4日的1.3144低位.到昨天欧洲入市後,欧罗兑美元更一度返回1.32关口以上波动,幸而当升至20天保历加通道底部支持,以及近期的1.321低位支持附近已见严峻阻力,当汇价触及1.3215高位後,便再次遇上庞大沽压而回落.欧罗兑美元已自上述高位回落至1.318水平,可惜仍未能成功跌破亚洲市的1.3158低位.

如昨晚美国市,欧罗兑美元一直未能继续往下寻底,并考验10月4日的1.3144低位,最後收市时更升回20天保历加通道以内的话,那便要提防欧罗兑美元在前晚美国市的破位有甚高机会是假突破的走势陷阱.汇价预料可摆脱继续以单边市形式下试1.3心理关口,并回复上落市的走势模式,稍後将有甚高机会在找到重要短期底部支持後,向上突破近期一直屡攻不破的20天SMA阻力.简而言之,若昨晚欧罗兑美元的收市价明显在昨天欧洲市早段的1.3215高位以上,那便要提防汇价在市场一片看淡声中出现一个强而有力的反弹浪,杀众多大看淡的投资者一个措手不及.如欧罗兑美元的走势一如所预料般跌不下去,反而可以向上发力抽升,则意味近日表现强势的美元将会回复偏弱的走势.留意昨天亚洲市欧罗兑美元虽然可以略破前晚美国市的1.3161低位,但同时美汇指数却只能高见79.63,尚差1点子及7点子才能突破前晚的79.64高位,以及上月25日所造的79.70高位.若美汇指数未能在昨晚美国市继续走高,相信将触发不少美元的获利沽盘入市,从而使美元向下出现较为明显的调整市.

美汇指数於10月4日、上月25日及前晚分别见过79.84、79.70及79.64高位,此三大高位均在80心理关口附近,由於美汇指数始终未能在升近80心理关口附近时可以吸引更多看好的投资者追买美元,使美汇指数难以突破此极为关键的心理阻力位,因此,小心昨晚或今天美汇指数仍未能成功挑战80心理关口,稍後美元将再一次自80心理关口附近向下作出较深的调整.如美汇指数的调整可以低於20天SMA支持并在之下收市,则日线图上所呈现的三顶不利形态便可获得初步确认,使美元回复弱势.而在美元再度转弱下,相信一众近期不断被市场抛售的高风险资产将会回复偏强走势,当中标普500指数有望突破200天SMA阻力.(B08)