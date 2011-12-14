〔港报财经评论〕德国经济露曙光--经济日报12月14日

德国经济露曙光 /林瑞芬

技术上,今年来上证指数进入一个标准的下降趋势,自3,067点开始已经历了两段杀跌和两段反弹,目前再失守低位,正进行第5浪杀跌,从11月初2,536点开始,至昨日低位2,245点,後市是在近2,000或1,664触底,尚见议论纷纷.2010年中至2011年中,中国展开积极的宏调措施下,基本上A股有近2年於底部挣扎,对目前一浪杀跌,或为筑底阶段最後解脱,底部非一蹴而就,耐心等候.短期一来要观乎人民币是否止跌、二来等货币政策再放松降存款准备金率、三来等政策指引.中国经济工作会议将结束,如无意外,”稳增长”为明年的重点.惟如何在调控楼市之下推动固定投资来抵御出口冲击,有待政策指引.

对A股经过2年多的走弱下再杀跌,理智些从收益率角度来分析,只有杀出更多机会.根据Fed模型理解估值,在均衡条件下,10年期国债收益率应近似於股票综合指数的收益率,2个收益率之间的差值决定了相应股市价值被高估还是被低估.2005年以来,A股收益率较10年期国债收益率平均高0.8%,目前将近3%的差值处於历史高水平.因此,A股愈走低,投资股市的中长线价值愈高,分注收集安硕A50(2823.HK)或标智沪深300(2827.HK)等,以3年为投资目标,可能是当前没太多选择的较佳选择.

欧盟峰会後,相信看淡的投资者意谋下次配合评级机构降低主权评级债务再大肆出击,暂处休息中.跟进最新进展,欧盟26国之间的财政联盟拟於明年3月初前签署.上周欧盟峰会亦有所评失败,但据德国经济智库ZEW周二发表的调查显示,德国12月份分析师及投资者信心意外上升,经济景气判断指数从11月的负55.2升至负53.8,终止连跌9个月之势,据ZEW解释,这是金融市场专业人士预计未来半年经济活动会放缓,但不致於大幅下滑的憧憬建基下,这可能是最近峰会的决定改善了他们的预期.此外,据交易员指,欧央行续在二级市场买入意大利、葡萄牙及爱尔兰公债.西班牙债券拍卖成绩亦不错,欧债危机疑虑暂且略缓.在面对评级机构於现在到3月,随时使用降级阴招下,确是不易消除投资者的疑虑,明年首季更聚焦欧债危机,避险意识续维持高企,美元及美股避难所作用仍强.(003)

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里昂:国指明年下半年好转 /余少文

中港股市四连跌,国企指数10,000点失守,上证综合指数则跌回10年前水平,但里昂的消费者调查显示70%受访者对明年乐观,该行相信中国明年上半年仍然困难,但货币供应增长到下半年可以加快,令市况好转.国企指数昨开市已跌穿10,000点,一度低见9,876点,最後1小时才收窄跌幅,全日跌102点或1%,收9,957点,是近两星期以来首次收低於10,000点,成交额降至两周以来最低的89亿港元,仍有20%主板H股股份逆市上升.至於红筹指数跌30点或0.8%,收3,663点,跟国指同样四连跌,成交额29亿港元.

乐观而言,国指保历加通道再收窄,反映大市近期忽上忽落走势,实际处於待变格局,今日结束的中国经济工作会议,还有欧债危机,才是大市向上或向下突破的催化剂,有待观望.但见国企沽空额增加至18.9亿港元,占国指成交比重升至21.4%,似乎不利後市.翻查近期国企沽空情况,10月和11月的沽空比重曾超过21%,10月20日指数跌至9,196点後开始上升至11,000点水平,而11月22日指数跌至9,745点,接着下跌数日,在9,400点整固後,才回升至10,500点水平.希望这现象维持下去,则国指可重上10,000点.至於明年展望,原是乐观,但上证综合指数昨日低见2,245点,跌至2001年年中高位,期间虽曾低见998点,也曾高见6,124点,最终10年後也要打回原形,加上中共中国政治局会议的明年经济定调,令乐观情绪打了折扣.而里昂昨日一份2012年前景报告表示,中国市场过去两年跑输环球,是中国政府调控所累,惟早前下调存款准备金率已开始宽松周期,只是中国在环球风险和经济放缓下会维持过度紧缩,故明年上半年仍然会困难.惟到下半年,通胀回落至4%,货币供应量增长可望加快,便可带领中国市场跑赢环球.

其实,中国内地通胀由猪肉价格上升、货币供应增长和楼价上升所推动,故在猪肉价格和楼价下跌以及货币供应低增长下,通胀明年继续回落应该没有问题.而里昂对500名消费者的调查显示,70%人对明年经济乐观,认为会好过今年,并愿意在基本生活、旅游、智能手机等方面作更多消费,最喜爱投资是黄金,但如只买一只股份则选择工商银行(1398.HK).故该行首选股份有中国移动(0941.HK)、中兴通讯(0763.HK)、龙源电力(0916.HK)和金沙中国(1928.HK),并认为雨润食品(1068.HK)和雅居乐(3383.HK)是黑马股.(010)