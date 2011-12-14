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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 09:38 BJT

〔香港股市〕恒指开盘跌0.79%,腾讯控股百分比跌幅居前

路透香港12月14日电---香港股市周三开盘下跌,可能会在连续四日下滑後进一步下挫,腾讯控股(0700.HK)在恒指成分股中百分比跌幅居前.

恒生指数.HSI开盘下滑0.79%至18,301.05点.恒生国企指数.HSCE开盘下跌1.16%至9,841.47点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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