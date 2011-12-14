〔香港股市〕恒指开盘跌0.79%,腾讯控股百分比跌幅居前

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月14日电---香港股市周三开盘下跌,可能会在连续四日下滑後进一步下挫,腾讯控股(0700.HK)在恒指成分股中百分比跌幅居前.
恒生指数.HSI开盘下滑0.79%至18,301.05点.恒生国企指数.HSCE开盘下跌1.16%至9,841.47点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。