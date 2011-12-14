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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 10:08 BJT

〔离岸人民币〕希望香港在离岸人民币业务中扮演更活跃的角色--商务部副部长

路透香港12月14日电--中国商务部副部长王超周三表示,中国希望香港在离岸人民币业务中扮演更活跃的角色,并希望优化以直接投资(FDI)形式在中国的人民币投资相关政策,以创造更多透明性及方便性.

王超是在香港一场投资研讨会上作上述表示.

"香港在人民币发展上有着不可取代的地位...我们希望香港扮演更活跃的角色,增加深度及广度."王超说.

10月底香港人民币存款按月下跌0.6%至6,185亿元人民币,为两年来首次出现环比下跌.[ID:nCH0088997](完)

--编译 李珊珊; 审校 屈桂娟

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