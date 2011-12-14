〔离岸人民币〕希望香港在离岸人民币业务中扮演更活跃的角色--商务部副部长

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月14日电--中国商务部副部长王超周三表示,中国希望香港在离岸人民币业务中扮演更活跃的角色,并希望优化以直接投资(FDI)形式在中国的人民币投资相关政策,以创造更多透明性及方便性.
王超是在香港一场投资研讨会上作上述表示.
"香港在人民币发展上有着不可取代的地位...我们希望香港扮演更活跃的角色,增加深度及广度."王超说.
10月底香港人民币存款按月下跌0.6%至6,185亿元人民币,为两年来首次出现环比下跌.[ID:nCH0088997](完)
--编译 李珊珊; 审校 屈桂娟
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。