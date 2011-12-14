《杨辉专栏》市场在担心什麽？

(本文作者为路透中文特约专栏撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 杨辉

又逢岁末，又到各家机构发布各类年度报告的时点。从当前了解的情况来看，大多数人对中国未来宏观经济似乎并不很担心，例如普遍认为GDP（国内生产总值）还会在8%以上，通胀可能会回落到3%左右，这个组合应该是非常理想的。但是投资者对资本市场却给予了比较谨慎判断。

市场担心什麽呢？

很多人担心流动性不足，认为市场缺乏增量资金。但是很多人又相信未来货币政策会放松使得流动性相对宽裕，例如信贷增长可能在8万亿以上，而且从整个社会来说，当前流动性相对过剩的局面并未得到根本的改变，因此两者似乎形成一对矛盾，一个可能的解释是流动性宽裕但并未流入资本市场。

流动性之所以不流入资本市场，据说是对市场缺乏信心。那麽为什麽缺乏信心呢？如果说相对较好的宏观数据不能激发信心，那麽影响信心的很可能是数据背後的东西，即经济增长的质量问题，这又涉及到所谓的经济增长模式这一深层面问题。

在过去几十年中，中国经济增长模式一直是投资主导型，一方面不断扩大产能，另一方面通过出口来吸收不断增加的过剩产能。这种模式在危机之後遇到了很大的挑战，即外需在不断萎缩，无法吸收过剩产能。对企业而言，由於对未来持比较谨慎的态度，投资需求减弱；面临外需不足、国内消费和投资不足的情况下，要刺激经济增长和吸收过剩产能，就只能选择政府投资，而投资的主要方向是基础设施等。

当前政府在加强基础设施建设的同时，又通过加强保障房建设来稳定经济增长（尽管也有民生的考虑）。根据中信研究部宏观经济组对2012年的预测，基建投资、制造业投资、房地产投资以及农业和服务业投资分别增长15%、25%、10%和29%，地产投资中如果进一步细分，保障房投资将增长28.9%，商品房增长只有5.9%。这就意味着明年以政府主导的投资（基础设施投资和保障房投资）将成为拉动投资增长的主要因素。

加大基础设施投资和保障房投资，有其合理性，但如果规模过大、在固定资产投资的占比过高，则可能会产生很多问题。例如，十二五规划提出新建保障性住房3,600万套，其中2011年1,000万套。根据住房建设部测算，1,000万套保障房的建安支出约1.3万亿元，其中约5,000亿元要地方政府支出。但是，任志强认为，地方政府的实际支出并非只有建安的成本，还有土地的开发成本、征地拆迁的成本、市政交通配套的成本、教育、医疗配套的成本等等，细算个账，大约要翻一倍的支出。如此，则要建完3,600万套房子，资金压力岂不更大？难怪任志强称之为新的“大跃进”。

此外，还有一个重要的存量问题，即地方融资平台问题。由於地方融资平台融资规模达到了10万亿以上，在未来两年每年到期规模大致为1.7万亿和1.1万亿。这也需要地方政府拿出真金白银来兑付。

上述两项简单合计大致在 5万亿左右。政府如何募集上述资金呢？资金来源大致主要有几部分：一是税收，二是中央政府的转移支付（根本上还是税收），三是借新还旧，四是出售土地以及其他资产进行融资。

从目前的情况来看，我们能够看得的似乎主要是前两个渠道：税收和借债。对税收的依赖，意味着政府很难有实质性的减税。对举债的依赖，意味着在当前社会融资压力相对较大的情况下，政府对社会投资起到了非常强的“挤出效应”。

与此同时，由於政府需要大量的外部金融资源来解决面临的难题，因此，很可能将加大金融控制。这意味着大量资金必然集中於银行体系，以及银行金融资产质量的降低，而相对稳定甚至是扩大的利差将成为国家对银行体系所作金融贡献的一种制度性补偿。

总之，以保障房和基础设施建设为主要拉动力的政府主导型经济增长模式，尽管能够保证短期经济增长，但是也同时意味着社会资源更多倾向於流向相对低效领域；如果这个过程持续时间较长，比如3－5年，则意味着社会有效资源可能在很大程度上被“固化”，有竞争力的企业将面临更大的金融约束。

从中期来看，这种行为偏离了市场化原则，偏离了资源配置效率优先原则、偏离了深化工业化进程的轨迹，对实体经济可能将构成严重的侵蚀，对中国金融体系的健康也构成了负面冲击，这一切又将制约中国中长期竞争力。

因此，很可能是对以保障房、基础设施为主要手段的经济刺激方式的担心，对企业盈利能力甚至生存能力的担心，对金融系统效率和安全的担心，对未来中国经济竞争力的担心，使资本开始远离资本市场，导致了资本市场当前的窘困。

而要解决这些问题，就意味着需要明确新的增长方式问题，正如吴敬琏先生所说的明确未来经济发展方向，实现经济发展模式的转变。从市场角度而言，我们要观察的是保障房建设的资金来源问题、地方融资平台的还债来源问题，企业发展环境（税收、金融等）是否得到较为明显的改善，经济构成中市场化因素所占的比重是否上升，等等。而这其中，一个更为直接和重要的信号是政府（比如在本次经济工作会议或明年的某次重要会议上）对未来经济增长模式等重大问题是否有更新的重要表述。

也许这些变化还需要一段时间，因此， 对资本市场的担心可能也将持续。(完)

(本文作者就职于中信证券债券销售交易部)