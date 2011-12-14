《香港已公布新股发行上市日程表》--12月14日

% 摩根士丹利、中金香港、高盛及麦格理 6/10 龙翔集团( 0935.HK ) 1.1 3.03 升3.6% 光大融资 6/3 美高梅中国( 2282.HK ) 15.34 116.6 升1.8% 摩根大通、摩根士丹利和美银美林 6/3 正业国际( 3363.HK ) 1.43 1.79 升0.7% 招银国际及东英金融 5/26 中国地板( 2083.HK ) 2.95 11.01 跌0.34% 摩根士丹利、汇丰和渣打 5/25 嘉能可( 0805.HK ) 66.53 20.8 跌2.52% 花旗、瑞信及摩根士丹利 5/23 米兰站( 1150.HK ) 1.67 3.1 升65.9% 招商证券(香港) 5/20 上海医药( 2607.HK ) 23 152.8 持平 瑞信、德银及高盛 5/18 百宏实业( 2299.HK ) 5.18 29.8 升1.9% 瑞银、美银美林和建银国际 5/17 远大中国( 2789.HK ) 1.5 22.5 升10.7% 德银及摩根大通 4/29 汇贤产业信托( 87001.HK ) 5.24元人民币 104.8亿元人民币 跌9.4% 中信证券国际、汇丰及中银国际 4/21 海隆控股( 1623.HK ) 2.6 10.4 跌4.8% 摩根士丹利 4/20 泰凌医药( 1011.HK ) 4.54 16.2 跌15.9% 瑞银 4/19 唐宫中国( 1181.HK ) 1.65 1.65 升40% 工银国际 4/13 思佰益6488.HK 80.23 14.04 跌0.9% 大和 3/20 远东宏信( 3360.HK ) 6.29 51.3 升9.2% 中金、摩根士丹利和瑞银 3/24 中国宏桥( 1378.HK ) 7.2 63.72 升9.7% 摩根大通 3/23 莱蒙国际( 3688.HK ) 6.23 15.58 跌14.9% 麦格理 3/18 中国金石( 1380.HK ) 2.25 13.05 跌12% 花旗 3/5 昌利(控股)( 8098.HK ) 0.485 1.21 升27.8% 汇盈融资 1/28 宝峰时尚国际( 1121.HK ) 2 7 跌10% 招银国际 1/27 中慧国际( 1143.HK ) 1.2 1.2 升2.5% 招商证券(香港) 1/26 宏峰太平洋( 8265.HK ) 0.8 0.336 升8.75% 联昌国际及Access Capital 1/13 友川集团( 1323.HK ) 1.95 3.7 跌9.7% 建银国际 1/12 开易控股( 2011.HK ) 1.33 1.33 升1.5% 申银万国 1/11 森宝食品( 1089.HK ) 0.68 2.72 升11.8% 金利丰 1/6 中国新经济投资( 0080.HK ) 1.03 3.12 升8.7% 光大融资 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2011年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^嘉能可於伦敦和香港两地上市,总发行股数为12.5亿股,其中在香港公开发售部份占3,125万股. 4. ^^由於公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴