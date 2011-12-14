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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 16:19 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--12月14日

%         摩根士丹利、中金香港、高盛及麦格理
  6/10   龙翔集团(0935.HK)       1.1             3.03           升3.6%         光大融资  
  6/3    美高梅中国(2282.HK)     15.34           116.6          升1.8%         摩根大通、摩根士丹利和美银美林
  6/3    正业国际(3363.HK)       1.43            1.79           升0.7%         招银国际及东英金融
  5/26   中国地板(2083.HK)       2.95            11.01          跌0.34%        摩根士丹利、汇丰和渣打
  5/25   嘉能可(0805.HK)         66.53           20.8           跌2.52%        花旗、瑞信及摩根士丹利
  5/23   米兰站(1150.HK)         1.67            3.1            升65.9%        招商证券(香港)
  5/20   上海医药(2607.HK)       23              152.8          持平           瑞信、德银及高盛
  5/18   百宏实业(2299.HK)       5.18            29.8           升1.9%         瑞银、美银美林和建银国际
  5/17   远大中国(2789.HK)       1.5             22.5           升10.7%        德银及摩根大通
  4/29   汇贤产业信托(87001.HK)  5.24元人民币   104.8亿元人民币 跌9.4%         中信证券国际、汇丰及中银国际
  4/21   海隆控股(1623.HK)       2.6             10.4           跌4.8%         摩根士丹利
  4/20   泰凌医药(1011.HK)       4.54            16.2           跌15.9%        瑞银 
  4/19   唐宫中国(1181.HK)       1.65            1.65           升40%          工银国际          
  4/13   思佰益6488.HK         80.23           14.04          跌0.9%         大和  
  3/20   远东宏信(3360.HK)       6.29            51.3           升9.2%         中金、摩根士丹利和瑞银
  3/24   中国宏桥(1378.HK)       7.2             63.72          升9.7%         摩根大通
  3/23   莱蒙国际(3688.HK)       6.23            15.58          跌14.9%        麦格理 
  3/18   中国金石(1380.HK)       2.25            13.05          跌12%          花旗
  3/5    昌利(控股)(8098.HK)     0.485           1.21           升27.8%        汇盈融资
  1/28   宝峰时尚国际(1121.HK)   2               7              跌10%          招银国际
  1/27   中慧国际(1143.HK)       1.2             1.2            升2.5%         招商证券(香港)
  1/26   宏峰太平洋(8265.HK)     0.8             0.336          升8.75%        联昌国际及Access Capital
  1/13   友川集团(1323.HK)       1.95            3.7            跌9.7%         建银国际
  1/12   开易控股(2011.HK)       1.33            1.33           升1.5%         申银万国
  1/11   森宝食品(1089.HK)       0.68            2.72           升11.8%        金利丰
  1/6    中国新经济投资(0080.HK) 1.03            3.12           升8.7%         光大融资

  注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2011年1月至今已上市的公司.
      2. *代表新增或已更新内容.  
      3. ^嘉能可於伦敦和香港两地上市,总发行股数为12.5亿股,其中在香港公开发售部份占3,125万股.
      4. ^^由於公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算.  (完)

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  --记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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