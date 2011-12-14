《香港已公布新股发行上市日程表》--12月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
% 摩根士丹利、中金香港、高盛及麦格理 6/10 龙翔集团(0935.HK) 1.1 3.03 升3.6% 光大融资 6/3 美高梅中国(2282.HK) 15.34 116.6 升1.8% 摩根大通、摩根士丹利和美银美林 6/3 正业国际(3363.HK) 1.43 1.79 升0.7% 招银国际及东英金融 5/26 中国地板(2083.HK) 2.95 11.01 跌0.34% 摩根士丹利、汇丰和渣打 5/25 嘉能可(0805.HK) 66.53 20.8 跌2.52% 花旗、瑞信及摩根士丹利 5/23 米兰站(1150.HK) 1.67 3.1 升65.9% 招商证券(香港) 5/20 上海医药(2607.HK) 23 152.8 持平 瑞信、德银及高盛 5/18 百宏实业(2299.HK) 5.18 29.8 升1.9% 瑞银、美银美林和建银国际 5/17 远大中国(2789.HK) 1.5 22.5 升10.7% 德银及摩根大通 4/29 汇贤产业信托(87001.HK) 5.24元人民币 104.8亿元人民币 跌9.4% 中信证券国际、汇丰及中银国际 4/21 海隆控股(1623.HK) 2.6 10.4 跌4.8% 摩根士丹利 4/20 泰凌医药(1011.HK) 4.54 16.2 跌15.9% 瑞银 4/19 唐宫中国(1181.HK) 1.65 1.65 升40% 工银国际 4/13 思佰益6488.HK 80.23 14.04 跌0.9% 大和 3/20 远东宏信(3360.HK) 6.29 51.3 升9.2% 中金、摩根士丹利和瑞银 3/24 中国宏桥(1378.HK) 7.2 63.72 升9.7% 摩根大通 3/23 莱蒙国际(3688.HK) 6.23 15.58 跌14.9% 麦格理 3/18 中国金石(1380.HK) 2.25 13.05 跌12% 花旗 3/5 昌利(控股)(8098.HK) 0.485 1.21 升27.8% 汇盈融资 1/28 宝峰时尚国际(1121.HK) 2 7 跌10% 招银国际 1/27 中慧国际(1143.HK) 1.2 1.2 升2.5% 招商证券(香港) 1/26 宏峰太平洋(8265.HK) 0.8 0.336 升8.75% 联昌国际及Access Capital 1/13 友川集团(1323.HK) 1.95 3.7 跌9.7% 建银国际 1/12 开易控股(2011.HK) 1.33 1.33 升1.5% 申银万国 1/11 森宝食品(1089.HK) 0.68 2.72 升11.8% 金利丰 1/6 中国新经济投资(0080.HK) 1.03 3.12 升8.7% 光大融资 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2011年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^嘉能可於伦敦和香港两地上市,总发行股数为12.5亿股,其中在香港公开发售部份占3,125万股. 4. ^^由於公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。