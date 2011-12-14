〔香港个股〕复星国际组股权及债权投资基金,总资本15.05亿元人民币

路透香港12月14日电---中国最大综合类民营企业集团--复星国际(0656.HK)周三宣布,将在上海成立一项总资本规模为15.05亿元人民币的基金,从事股权及债权投资等.

复星国际的声明称,将通过旗下三家附属公司--南钢股份(600282.SS)、西藏复星及复星平耀,与公司大股东兼董事长郭广昌旗下的公司西藏兴业,牵头组成该基金,这四家公司分别出资1亿、1,500万、4,000万和4.7亿元,其余8.8亿元则由其他投资方出现.

该基金将对房地产、医药、钢铁和矿山行业之外的其他行业企业进行股权、债权投资和符合法律规定及有限合伙协议约定的其他投资.基金合伙期限为八年,经营期为五年;普通合伙人可自行决定延长经营期,每次延长一年,可延长三次.

西藏复星将为基金之普通合伙人,负责基金的运营及管理.

复星国际早盘初段微升0.49%,报4.1港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.22%. (完)

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