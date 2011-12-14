《杨辉专栏》中国利率市场化步伐可能放缓

(本文作者为路透中文特约专栏撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 杨辉

去年以来，关於加快利率市场化进程的讨论不断升温。去年12月，周小川行长也曾表示，“十二五”期间将稳步推进利率市场化改革，并会见到一些明显进展。并强调，希望能在划定范围、提供激励的基础上有步骤、有规划、坚定不移推进市场化。

中国利率市场化的方向、目标和路径是非常明晰的，而且自中国推动利率市场化以来，大部分管制利率已经放开，贷款利率也放宽了上浮幅度，只有存款利率仍被严格管制，贷存差过大是当前广受诟病的主要原因。因此，未来利率市场化的进程实际上是逐步解决存款利率管制、形成市场化的存贷款利率体系。

从2011年的实践来看，随着通胀高企，银行发行了大量的理财产品，而且利率明显高於存款利率，这一过程也被很多人视为中国利率市场化的一个重要进程。那麽，未来的利率市场化是否会继续加快推进呢？我们认为近年来发生了两方面重大变化可能将影响中国利率市场化的进程。

一是欧债危机的严重程度超出了之前预期，而危机的不断深化产生了两个非常重要的逆市场化现象：

其一是资本管制。危机过程中，全球资本流动多变性增强并且呈现三大特征：资本流动多变，波动性加剧；在推动资本流动方面，国内因素一般较国际因素更重要；流向对全球金融有较大风险暴露经济体的资本对全球金融状况更为敏感。在此情况下，为了确保金融稳定，以巴西为首的新兴市场加大了资本管制力度，甚至IMF也一度认为资本管制是防范金融风险的有效手段，这与以往鼓吹资本项目开放的论调完全不同。

其二是金融抑制，尤其是利率管制。金融抑制的目的是影响政府债务融资的市场成本，主要方法是干预政府债券市场或货币供应，直接的抑制方法包括：设置目标利率、政府债券货币化和实施利率上限。

在危机过程中，我们发现，主要经济体包括美国、欧洲、英国等都纷纷大幅调低基准利率，与通胀相比基本处於负利率状态，以此降低企业和政府的融资成本。从趋势来看，化解债务危机和保增长仍是各国首要目标，因此，未来全球主要经济体仍将存在各种形式的利率管制。

上述两个重要的逆市场化现象意味着在危机过程中，金融全球化进程和利率市场化受到了很大的挑战，为了确保本国金融安全和促进经济增长，适度的管制似乎成为一个新的“共识”。中国政府同样面临保增长、调结构的压力，同样面临国际资本大幅流动的风险，因此适度的管制而不是加快金融自由化步伐可能是一个阶段性不得不采取的措施。

第二个重要的现象是，今年以来，地方政府融资平台风险和房地产风险成为制约国内经济增长和金融稳定的主要因素。未来要确保保障房建设、确保经济不硬着陆，政府就必须要有足够的金融和财政动员能力。

从财政来看，中央财政收入已经很高，未来进一步大幅增长的空间比较有限；地方财政负担很高、土地收入增速长放缓，地方财政窘迫。在此情况下，未来经济增长仍将高度依赖金融支持，而不是财政。因此，政府可能仍将通过“金融控制”来实现政策目标。

而一旦内生货币制度被政府赋予特殊的金融责任，大量资金必然集中於银行体系，同时也意味着不良贷款被视为一种政府债务，政府将承担最後偿还责任，这就意味着我们不能用看待普通商业银行的眼光来看待国有银行的行为、风险和绩效，这也就意味着利差将成为国家对银行体系所作金融贡献的一种制度性补偿。银行将得到“国家支持”，获得相对稳定甚至是扩大的利差，使银行不良贷款与高盈利现象在银行体系中持续存在，并逐步化解改革和发展的成本。

总之，由於当前仍处於全球危机大的环境中，各种政策必须服务于金融稳定和经济增长这一首要问题，金融政策尤其是利率政策也将如此。在未来“非常”时期，利率市场化取向可能要让步与经济增长和金融安全。尤其是如果通胀下行，负利率压力明显减弱甚至出现正利率，利率市场化的压力可能降低步伐也可能会有某种程度的放缓。

假如未来利率市场化进程有某种程度放缓，我们需要进一步讨论影响未来利率水平的主要变量：例如，全球低利率、资本流动波动性加大、人民币升值存在诸多不确定性的背景下人民币利率是否会明显高於其他国家；随着企业盈利能力的下降，高企的融资成本是否可持续；通胀如果有明显的下降，相对较高的正利率是否会对投资形成抑制？

综合上述分析，我们似乎能够形成以下判断：当前的利率水平（尤其是信贷等融资成本）仍处於中性偏高的位置，未来有较为明显的下行空间；在全球逆市场化浪潮中，中国不会为了市场化而市场化，也会相机抉择，考虑未来人民币利率市场化和人民币国际化的步伐；适度的利差保护将成为国家对银行体系所作金融贡献的一种制度性补偿，也将持续相当一段时间。(完)

(本文作者就职于中信证券债券销售交易部)