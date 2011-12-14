敬告客户:特别报导--2012年:输不起的中国楼市--PDF版本****

中国政府正面临着艰难的选择:持续的楼市调控势必伤及正在下滑的中国经济,而稍有放松则可能令持续20个月的调控功亏一篑,并严重打击政府公信力.

2012年,是中共十八大召开的敏感年份,"维稳"高於一切,与百姓利益相关的房地产政策也需更为慎之.中央政治局对2012年地产政策的最新定调是:"坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归",暗示政策短期仍趋於以控制房价为主.

从高层官员众口一辞强调房地产调控"不放松",到从行动上再三摁住地方政府蠢蠢欲动的松绑冲动,显示北京对房地产的调控不会轻易松手,限购等政策亦难以很快淡出.

但总得面对现实,当前欧债危机仍在发酵,中国经济增长动力减缓.楼市调控正在考验决策者的智慧:持续调控是否会令中国经济跌入"硬着陆"深渊,保障房能否力挽狂澜,限购令何时可以全身而退......

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