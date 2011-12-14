〔离岸人民币〕中国央行称正在制定RQFII相关办法,希望近期可推出

路透香港12月14日电---中国央行货币政策二司司长李波周三表示,目前正在制定RQFII(人民币境外合格机构投资者)相关办法,希望近期可以推出.

上海证券报今日援引接近监管层的消息人士透露,RQFII很可能在月底前就会推出.包括RQFII政策具体细节,甚至首批获得RQFII额度的机构名单,都会出台.这将有利於增强在岸和离岸人民币资金循环.[ID:nCN1282818]

李波在本地一场研讨会上指出,副总理李克强稍早提出的发展香港人民币市场相关举措,已落实大部分.央行也在三类可投资内地银行间债市的机构中批准更多机构,并扩大投资规模.

"发展人民币市场要遵循市场推动、循序渐进、风险可控、服务实体经济的原则."李波说.

稍早,商务部副部长王超在同一场研讨会上指出,希望香港在离岸人民币业扮演更活跃的角色.[ID:nCH0090491](完)