〔香港个股〕中国燃气委聘麦格理为顾问,应对中石化和新奥燃气收购要约

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月14日电---一名熟悉情况的消息人士周三对路透表示,中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)已委聘麦格理为财务顾问,以应对中石化(0386.HK)和新奥燃气(2688.HK)联手提出的收购要约.
亚洲最大炼油商--中石化(600028.SS)和民营的新奥燃气昨天宣布,提出按每股3.5港元的作价,收购中国燃气所有已发行股份,涉资167亿港元.该两公司表示,拟在交易完成後保留中国燃气的上市地位.
不过,中国燃气表示,公司并没有与要约方就建议收购条款进行过讨论,令市场揣测中石化与新奥燃气或会提高收购价,甚或对中国燃气进行敌意收购.
中国燃气发言人拒绝作出回应.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 张喜良
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。