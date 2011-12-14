〔香港个股〕中国燃气委聘麦格理为顾问,应对中石化和新奥燃气收购要约

路透香港12月14日电---一名熟悉情况的消息人士周三对路透表示,中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)已委聘麦格理为财务顾问,以应对中石化(0386.HK)和新奥燃气(2688.HK)联手提出的收购要约.

亚洲最大炼油商--中石化(600028.SS)和民营的新奥燃气昨天宣布,提出按每股3.5港元的作价,收购中国燃气所有已发行股份,涉资167亿港元.该两公司表示,拟在交易完成後保留中国燃气的上市地位.

不过,中国燃气表示,公司并没有与要约方就建议收购条款进行过讨论,令市场揣测中石化与新奥燃气或会提高收购价,甚或对中国燃气进行敌意收购.

中国燃气发言人拒绝作出回应.(完)