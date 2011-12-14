〔香港数据〕截至11月底止外汇基金境外资产为21,699亿港元--金管局

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月14日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至今年11月底止外汇基金境外资产为21,699亿港元,较10月底减少1亿港元.
外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
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