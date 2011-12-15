〔香港新股〕周大福首日开盘报14港元,较招股价跌6.7%

南非汇市：兰特兑美元上涨，因金价上涨
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港12月15日电---香港最大的珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司(1929.HK)周四首日挂牌开盘报14港元,较招股价15港元跌6.7%.
大盘恒生指数.HSI开盘跌1.26%.
受到全球金融动荡影响,近期上市的新股普遍遇冷.周大福香港首次公开发行(IPO)以招股区间15-21港元底部定价.集资额也由原先期望的最多28.3亿美元,减少至约20.2亿美元(或157.3亿港元).但此仍为香港今年规模第三大募资案.
周大福珠宝挂牌是今年最受嘱目的IPO之一,不仅是筹资规模,也是因为其在中国及香港两地的高知名度.挂牌後,周大福珠宝市值达到192亿美元,几乎是美国钻饰业者Tiffany & Co.(TIF.N)的两倍.
公司招股书引述Frost & Sullivan报告,至2010年周大福在中国及港澳地区珠宝首饰市场市占率分别为12.6%及20.1%.
周大福是次IPO将发行10.5亿股股份,相当於上市後股本10.5%.高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)负责是次IPO安排,而德意志银行(DBKGn.DE)担任联席全球协调人及联席帐簿管理人.(完)
--记者 李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 乔艳红
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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