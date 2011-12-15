〔香港新股〕新华保险首日挂牌开盘价较招股价低8.8%,新股市场续受冷待

南非汇市：兰特兑美元上涨，因金价上涨
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透香港12月15日电---中国第三大寿险公司--新华人寿保险(1336.HK)H股周四在港首日挂牌,开盘较招股价低8.8%.
新华保险开盘报26港元,其招股价为28.5港元.大盘恒生指数.HSI开盘跌1.26%.
新华保险以接近其原来招股价区间28.2-34.33港元的下限定价.该公司是次售3.5842亿股H股,筹资102亿港元.
由於招股期间正值环球市况大幅波动,新华保险在港公开发售的反应欠佳,面向散户部份只获得0.56倍认购.而国际发售部份则录得轻微超额认购.
新华保险的A股(601336.SS)将於周五起在上海证交所上市交易,其IPO定价为每股23.25元人民币,接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.[ID:nCN1273384](完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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