〔香港新股〕新华保险首日挂牌开盘价较招股价低8.8%,新股市场续受冷待

(浏览正在香港进行公开发售的公司消息,可点选[HK/IPOCN])

路透香港12月15日电---中国第三大寿险公司--新华人寿保险(1336.HK)H股周四在港首日挂牌,开盘较招股价低8.8%.

新华保险开盘报26港元,其招股价为28.5港元.大盘恒生指数.HSI开盘跌1.26%.

新华保险以接近其原来招股价区间28.2-34.33港元的下限定价.该公司是次售3.5842亿股H股,筹资102亿港元.

由於招股期间正值环球市况大幅波动,新华保险在港公开发售的反应欠佳,面向散户部份只获得0.56倍认购.而国际发售部份则录得轻微超额认购.

新华保险的A股(601336.SS)将於周五起在上海证交所上市交易,其IPO定价为每股23.25元人民币,接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.[ID:nCN1273384](完)

浏览更多香港新股新闻,请点选[HK-IPO-CMN]