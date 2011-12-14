〔企业并购〕中石化与新奥或需提高出价,增加并购中国燃气胜算(更新版)

(新增细节和背景）

* 中石化和新奥或需提高出价收购中国燃气--分析师

* 中国燃气委聘麦格理为财务顾问应对收购建议

* 三家企业整合或引起垄断市场的关注

记者 郭经伟/Denny Thomas

路透香港12月14日电---亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)联手新奥燃气(2688.HK)冀藉兼并中国燃气(0384.HK),以壮大在中国天然气分销市场的大计或现阻力,并可能需提高出价.

分析师指出,这一宗涉及三家内地资源企业的收购案,亦可能因涉及市场垄断而受到监管机构的阻挠.

一名熟悉情况的消息人士周三对路透表示,中国燃气已委聘麦格理为财务顾问,以应对中石化(600028.SS)和民营的新奥燃气联手提出的收购要约.中国燃气此前表示,公司并没有与要约方就建议收购条款进行过讨论,令市场揣测中石化与新奥燃气或会提高收购价,甚或对中国燃气进行敌意收购.

根据中石化和新奥燃气昨天宣布的收购建议,两公司提出按每股3.5港元的作价,收购中国城市燃气供应商--中国燃气所有已发行股份,涉资167亿港元;并拟在交易完成後保留中国燃气的上市地位.

受到溢价收购消息刺激,中国燃气周二股价大涨两成,周三股价持稳,收涨0.3%,报3.38港元.但收购方之一的新奥燃气股价则连跌两天,今天收挫7.58%,报24.4港元;中石化H股则跌0.37%,报8港元.

分析师及了解情况的消息人士不排除中石化等会提高收购出价.

"我们了解到中国燃气董事局正在评估收购出价,不排除新奥和中石化会提高出价,以取得现有管理层的合作."德银在一份报告中称.

根据收购建议,新奥能源承担收购费用的55%,中石化承担45%.

中石化目前持有中国燃气2.1亿股或相当於4.79%的已发行股本,而新奥能源没有持有中国燃气股份.

**政策风险**

中石化发言人黄文生对路透表示,公司在提出收购建议之前并没有与中国燃气进行商讨,"我们会看看中国燃气董事局和股东有何决定."

中国燃气的其他主要股东包括韩国SK Holdings003600.KS、印度国有天然气企业GAIL (India) Ltd(GAIL.BO)和阿曼国有石油公司(SAOC)等.

SK Holdings、阿曼国有石油公司及中国燃气发言人均拒绝作出回应.

一些分析师表示,假设中国燃气接受中石化等的收购要约,但交易仍有可能遭到中国政府的阻挠,因为三家企业整合或会惹起市场垄断的争议.

投行派杰估计,假设这宗并购成功进行,新奥燃气和中国燃气将会成为中国最大的上市管道燃气供应商,年销售量超过100亿立方米.

但另一投行瑞信则相信,交易的政策风险低,因为以销量计,中国燃气和新奥燃气加起来只占全国燃气市场8%的份额.

今年10月,华润燃气(1193.HK)提出私有化其持股56.87%的郑州华润燃气3928.HK,以整合和简化集团架构并节省成本与减少业务冲突.[ID:nCH0083553](完)