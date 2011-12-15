《香港报摘》--信报12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--备受市场关注的中央经济工作会议结论终於揭晓,稳中求进被首次确定为工作总基调.
* 其他:
--利福国际(1212.HK)公布,旗下利福中国以24.67亿元人民币投得上海闸北区一幅商业办公和服务用地.公司表示,计划将发展百货店,其代价由内部资源支付.
--中国燃气(0384.HK)受新奥能源(2688.HK)及中石化(0386.HK)联手入股消息刺激,刚复牌股价狂升20%,反映市场对收购反应正面.不过,中国燃气昨晚刊登通告,指收购"未能反映本公司之基本价值",而且"完全未获邀请",直斥收购为"属机会主义性质".
--受惠於内地旅客数目持续增长,海洋公园2010-2011年度(截至6月底)入场人次、收入及盈利均创下新高,入场人次按年增长16%至590万人次;收入首次突破10亿港元,达12.48亿港元,按年增长26.5%;盈利1.05亿港元,按年增长28.2%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。