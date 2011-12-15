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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:07 BJT

《香港报摘》--信报12月15日

* 头版头条:

--备受市场关注的中央经济工作会议结论终於揭晓,稳中求进被首次确定为工作总基调.

* 其他:

--利福国际(1212.HK)公布,旗下利福中国以24.67亿元人民币投得上海闸北区一幅商业办公和服务用地.公司表示,计划将发展百货店,其代价由内部资源支付.

--中国燃气(0384.HK)受新奥能源(2688.HK)及中石化(0386.HK)联手入股消息刺激,刚复牌股价狂升20%,反映市场对收购反应正面.不过,中国燃气昨晚刊登通告,指收购"未能反映本公司之基本价值",而且"完全未获邀请",直斥收购为"属机会主义性质".

--受惠於内地旅客数目持续增长,海洋公园2010-2011年度(截至6月底)入场人次、收入及盈利均创下新高,入场人次按年增长16%至590万人次;收入首次突破10亿港元,达12.48亿港元,按年增长26.5%;盈利1.05亿港元,按年增长28.2%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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