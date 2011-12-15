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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:14 BJT

《香港报摘》--经济日报12月15日

* 要闻版头条:

--一连三天的中国中央经济工作会议昨闭幕,会议提出明年要稳中求进,目前稳健的货币政策基调和楼市调控维持不变.由於会议未释放出更多政策宽松讯号,令金融市场失望,沪指.SSEC五连跌再创33个月收市新低.

* 其他:

--港股连续五天阴乾,新股市场成资金达撤走之地.近两日挂牌的新股几乎全线"潜水",今天登场的两大重磅新股周大福(1929.HK)及新华保险(1336.HK)暗盘亦同告失守,较招股价跌逾5%,势累及逾三万多名小股东.

--中煤能源(1898.HK)公布,11月商品煤产量832万吨,按年增13.8%,较上月下跌2.8%,前11月累计升8.7%至9,414万吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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