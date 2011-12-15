《香港报摘》--经济日报12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--一连三天的中国中央经济工作会议昨闭幕,会议提出明年要稳中求进,目前稳健的货币政策基调和楼市调控维持不变.由於会议未释放出更多政策宽松讯号,令金融市场失望,沪指.SSEC五连跌再创33个月收市新低.
* 其他:
--港股连续五天阴乾,新股市场成资金达撤走之地.近两日挂牌的新股几乎全线"潜水",今天登场的两大重磅新股周大福(1929.HK)及新华保险(1336.HK)暗盘亦同告失守,较招股价跌逾5%,势累及逾三万多名小股东.
--中煤能源(1898.HK)公布,11月商品煤产量832万吨,按年增13.8%,较上月下跌2.8%,前11月累计升8.7%至9,414万吨.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。