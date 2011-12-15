《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月15日

路透香港12月15日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7835港元HKD=) 美国股市周三连续第三日收跌,触及两周最低水平,因弥漫市场的避险情绪导致商品价格重挫,令欧元兑美元跌至11个月最低,并将意大利借贷成本推升至欧元面市以来高位. 道琼工业指数.DJI收跌131.46点,或1.10%,至11,823.48点;标准普尔500指数.SPX收挫13.91点,或1.13%,至1,211.82点.Nasdaq指数.IXIC跌39.96点,或1.55%,至2,539.31点.[ID:nCN1285496] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 178.590 -3.66 58108 13.901 -4.00 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.710 -3.34 116682 3.334 -2.50 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 47.720 -0.48 320161 74.286 -1.02 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 36.860 -1.34 134843 19.127 -2.22 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 117.770 -1.06 95819 9.167 -1.65 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 101.140 -0.22 90520 7.872 -1.60 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 37.160 -1.67 527748 57.847 -1.45 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.370 0.73 32667 4.621 -0.84 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 20.150 -0.93 368534 15.684 -0.48 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 20.760 -4.16 76090 16.159 -2.89 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 20.160 3.60 43266 3.923 -1.68 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.200 -0.32 16861 3.923 -0.18 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.400 2.35 20872 1.354 -50.93 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.350 2.17 47957 0.366 -3.73 (完) --整理 陈敏