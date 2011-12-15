《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月15日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7835港元HKD=) 美国股市周三连续第三日收跌,触及两周最低水平,因弥漫市场的避险情绪导致商品价格重挫,令欧元兑美元跌至11个月最低,并将意大利借贷成本推升至欧元面市以来高位. 道琼工业指数.DJI收跌131.46点,或1.10%,至11,823.48点;标准普尔500指数.SPX收挫13.91点,或1.13%,至1,211.82点.Nasdaq指数.IXIC跌39.96点,或1.55%,至2,539.31点.[ID:nCN1285496] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 178.590 -3.66 58108 13.901 -4.00 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.710 -3.34 116682 3.334 -2.50 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.720 -0.48 320161 74.286 -1.02 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.860 -1.34 134843 19.127 -2.22 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 117.770 -1.06 95819 9.167 -1.65 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.140 -0.22 90520 7.872 -1.60 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.160 -1.67 527748 57.847 -1.45 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.370 0.73 32667 4.621 -0.84 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.150 -0.93 368534 15.684 -0.48 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 20.760 -4.16 76090 16.159 -2.89 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.160 3.60 43266 3.923 -1.68 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.200 -0.32 16861 3.923 -0.18 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.400 2.35 20872 1.354 -50.93 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.350 2.17 47957 0.366 -3.73 (完) --整理 陈敏
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。