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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月15日

路透香港12月15日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7835港元HKD=)

  美国股市周三连续第三日收跌,触及两周最低水平,因弥漫市场的避险情绪导致商品价格重挫,令欧元兑美元跌至11个月最低,并将意大利借贷成本推升至欧元面市以来高位. 

  道琼工业指数.DJI收跌131.46点,或1.10%,至11,823.48点;标准普尔500指数.SPX收挫13.91点,或1.13%,至1,211.82点.Nasdaq指数.IXIC跌39.96点,或1.55%,至2,539.31点.[ID:nCN1285496]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  178.590   -3.66      58108            13.901      -4.00
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.710   -3.34     116682             3.334      -2.50
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   47.720   -0.48     320161            74.286      -1.02
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.860   -1.34     134843            19.127      -2.22
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  117.770   -1.06      95819             9.167      -1.65
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  101.140   -0.22      90520             7.872      -1.60
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   37.160   -1.67     527748            57.847      -1.45
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.370    0.73      32667             4.621      -0.84
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   20.150   -0.93     368534            15.684      -0.48
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   20.760   -4.16      76090            16.159      -2.89
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   20.160    3.60      43266             3.923      -1.68
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.200   -0.32      16861             3.923      -0.18
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.400    2.35      20872             1.354     -50.93
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.350    2.17      47957             0.366      -3.73  (完)

  --整理 陈敏

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