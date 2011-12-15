版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:44 BJT

《香港重要政经日程》--12月15日-12月21日

=====================今日香港主要政经消息===========================

12月15日(周四)

-- 周大福珠宝(1929.HK)首日挂牌.

-- 新华保险(1336.HK)首日挂牌.

-- 林麦集团(0915.HK)公布中期业绩.

-- CEC国际控股(0759.HK)公布中期业绩.

-- 中华药业(8120.HK)公布首季业绩.

--09:00 中国石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 春天百货(0331.HK)特别股东大会.

--11:30 香港科学园第三期奠基仪式.

--16:15 勤+缘媒体服务(2366.HK)股东特别大会.

--16:30 金管局总裁陈德霖出席立法会会议.

=====================近日香港主要政经消息===========================

12月16日(周五)

-- 浩沙国际(2200.HK)首日挂牌.

--09:00 中煤能源(1898.HK)在北京召开特别股东大会.

--11:00 中国金融国际(0721.HK)年度股东大会.

--09:00 中国置业投资(0736.HK)特别股东大会.

--10:30 粤首环保(1191.HK)年度股东大会.

--11:00 嘉进投资国际(0310.HK)特别股东大会.

--11:00 华瀚生物制药(0587.HK)年度股东大会.

12月19日(周一)

--09:00 鞍钢(0347.HK)在鞍山举行特别股东大会.

--16:00 中国天化工(0362.HK)年度股东大会.

--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)年度股东大会.

--11:00 现代美容(0919.HK)特别股东大会.

--10:30 上海证大(0755.HK)特别股东大会.

--16:30 公布9-11月失业率数据.

--16:30 公布三季度贸易统计数据.

12月20日(周二)

--09:00 三一国际(0631.HK)临时股东大会.

--09:00 华晨中国汽车(1114.HK)股东特别大会.

--16:30 11月综合消费物价指数(CPI)

-- 星谦化工(0640.HK)公布年度业绩.

*12月21日(周三)

--10:00 中国金融租赁(2312.HK)特别股东大会.

--10:00 丰德丽控股(0571.HK)特别股东大会.

--11:00 京维集团(1195.HK)年度股东大会.

--09:00 丽丰控股(1125.HK)年度股东大会.

--11:00 丽新发展(0488.HK)年度股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐