《香港报摘》--其他报纸重要消息12月15日

* 明报

--据联交所股权资料,长实(0001.HK)主席李嘉诚在周一(12日),以每股平均价89.151元,於场内增持长实145万股,涉资约1.29亿港元,持股量由43.06%升至43.12%,为本月第6度增持. (B02)

--九龙仓(0004.HK)执行董事李玉芳认为,明年上半年市道会放缓,全港的零售增长预料仍会有多於10%至20%.(B04)

* 星岛日报

--利嘉阁预期,未来营业人数将削约减两成,分行减一至一成半;中原地产则对至少500人发出严重警告信,但亦有代理表示未有缩减规模行动.(C04)

* 苹果日报

--消息指,单计第三季度,外汇基金投资应录得亏损,惟计及今年首9个月,仍可保持投资收入正增长. (B04)

--据悉,外汇基金谘询委员会已通过了明年度金融管理局行政开支及职位编制预算,明年该局行政开支预算增长仅为高单位数字.(B04)

--消息人士透露, 香港交易所(0388.HK)董事会以大比数通过,维持原来决定,按计画明年3月起把午休时间缩短至1小时,令港股交易时间增至5.5小时.(B07)

* 东方日报

--市场人士估计,招股中的新股如京能能源(0579.HK)及国电科环(1296.HK)或会被迫延迟上市,气氛差亦会影响明年新股上市步伐,较大型的新股影响较大.(B02)

--中国太保(2601.HK)公布,旗下太平洋人寿保险、太平洋财产保险於2011年1月1日至11月30日期间,累计原保险业务收入,分别为879亿及559亿元人民币(合共1,438亿元人民币),较上年同期增149亿元人民币或11.55%.(B04)

* 文汇报

--国泰航空(0293.HK)公布,与港龙航空合并结算的11月份客、货运量,客运方面,两公司在11月份合共载客较去年同期上升4.2%,运载率为78.5%,下跌2个百分点.货运则少13.8%,运载率为65.3%,下跌6.3个百分点.(B03)

--香港交易所(0388.HK)据雇员股份奖励计划,公布将合共斥资1.336亿港元,购买本身股以奖励合资格雇员.港交所董事会批准拨出880万港元,购买港交所股本中每股1元的股份以奖授该所执行董事兼行政总裁李小加. (B03)

--天津市武清区日前与阿里巴巴公司签约,阿里巴巴将在天津京滨工业园投资建设华北电子商务物流中心项目.据介绍,该项目总投资30亿元人民币,总占地1,500亩.其中,一期投资10亿元人民币,计划2012年4月开始施工.(B04)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]