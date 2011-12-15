〔港报社评〕稳经济松货币存准金率续降--信报12月15日

中国经济工作会议昨天结束,对明年经济发展定调,会议强调实行稳健货币政策和积极财政政策,加强调控的针对性、灵活性和前瞻性.把“控通胀、调结构、稳增长”的政策优先性定为“稳增长、调结构、控通胀”,次序以“稳增长“为首,反映宏调的重点已从打击通胀转为警惕货币紧缩令经济增速急遽滑坡的风险,也意味明年的货币政策有更大放松空间.

由於欧美经济迄今毫无起色,中国出口外部需求却持续萎缩,今年第四季和明年第一季经济增速下滑已成定局.11月制造业采购经理指数跌落50点扩缩线水平,显示经济下行之势亮起了红灯.出口恶化之势尤其变本加厉.今年1月至11月贸易顺差录得约1,380亿美元,同比收缩逾18%.11月贸易顺差145亿美元,下跌幅度更高达35%.

看深一层,当前经济下行周期性调整的性质其实也须仔细检视,因为随着增长结构调整、贸易顺差持续收缩等生产要素及社会资源配置重组而演化为经济增长的阶段性调整,亦即於未来两三年,由过去逾10%的高速增长转入中度增速阶段,并且不排除年增速减弱至约6%的可能.

因此,明年宏调政策以"稳增长"为主调,防止GDP急速下滑,实际上已是当前急务.明显看到,如今通胀已从峰值回落,而且持续跌势相当实在.据世银最新报告,中国消费者物价指数从2%上升至逾6%,指数上升之中,有三分二与食品价格上涨挂钩,其中猪肉价格飙升更导致一连串“循环效应”.报告认为,中国通胀已度过了高峰期.货币政策适度从宽,如今已揭开持续下调存准金率的序幕,亦殆无疑问. (A02)