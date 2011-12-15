〔港报社评〕孙明扬转軚对不起家长,应学林郑敢於担当--明报12月15日

香港教育局长孙明扬前日“突然”宣布推动电子教科书,他曾经强硬要求书商,一年之内必须把教科书与教材分拆出售,否则港府会招标出版教科书,则未有再提及,家长憧憬新学年减轻书费负担,相信会落空.孙明扬这次政策转向,解说未能使人信服,因为即使电子书是真议题,但是要在中小学全面推展,最快也需5-6年,在推动期间,港府同时招标出版教科书,看不到有任何矛盾之处.港府在教科书分拆的问题举手投降,全面向书商的利益倾斜,严格而言是出卖了家长和学生的利益,孙明扬的转軚与港府宣称的“利为民所谋”背道而驰.

电子书涉及多媒体教学,熟悉多媒体制作人士认为,电子书开发成本,较印刷教科书更昂贵.所以,这个没有时间目标,任由学校自行抉择的所谓“电子教科书”计划,或许是为书商创造更大搜括空间而已.

书商一再食言,拖延分拆教材,其嚣横霸道,早为社会所不齿.书商以学生利益挟持教育局,确实需要官员有一定手段、胆识才可以对付.若把要书商还家长公道,与港府坚定执行清拆新界丁屋、村屋僭建相比,哪个会遇到更大反弹?发展局长林郑月娥虽遭新界村民集会焚烧她的纸人、出言恫吓,但是她坚持执法,得到行政长官曾荫权出面力挺.按这个例子,显示港府施政成败,往往视乎官员是否有担当,因为只要官员表现足够意志,只要合法、合理、合情,则以港府之力,不可能不成功.孙明扬在这件事上,对不起家长和学生,也彻底暴露夕阳港府跛脚鸭、毫无作为的实质. (A04)