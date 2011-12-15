〔港报社评〕特首罕有批评,加价应先否决--文汇报12月15日

中电及港灯分别要求大幅加价9.2%及6.3%,加幅远超通胀,引起全城哗然,特首曾荫权昨日罕有地批评两电加价理据不可接受,并呼吁两电於年底调整价格时,考虑社会责任.曾荫权以行政长官身份作出的表态,不但反映两电加价确实太过离谱,而且表明港府反对两电大幅加价的立场及态度.两电以投资设施为由大加电费,但有关设施并非一年可以建成,没有理由将所有成本一次过计入加幅,加上两电未有提供详尽资料解说,行政会议应先将加价申请否决,待两电提交资料後再作审议.同时,两电也应检讨目前的收费模式,鼓励节约用电.

虽然根据利润管制协议,两电可赚取9.99%的准许利润,但电力公司并非普通的私人企业,其加价影响香港社会各个阶层,尤其在目前通胀仍然高企、外围经济形势并不乐观之下,大幅加电费将对社会造成冲击.因此,港府绝不能因为加幅无违利润管制协议,就让两电予取予携.况且,利润管制协议的原意是保障电力公司在进行庞大投资後,利润有所保障,而并非为保障“赚到尽”.

同时,两电现时的累退式收费模式也为人诟病.外国电费一般以累进方式计算,用电愈多愈贵,在节约用电之余,也可减轻市民负担.但两电却多采累退式收费,用电愈多电费反而愈平,中电近年更不断为用电大户提供各种优惠,市民反要承担较重电费.港府应主动与两电商讨,参考其他地区推行用电分级收费,落实多用多付原则,一方面节能减排有利环保.另方面社会对用电需求减少,两电也没有理由不断扩大投资,电费也就不会大幅增加. (A03)