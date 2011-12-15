〔港报财经评论〕有缩无胀日子难过--信报12月15日

有缩无胀日子难过 /习广思

12月港股,等的就是今天重头戏--周大福(1929.HK)上市.昨日外围不稳,周大福暗盘潜水,亦有消息指基金分货颇为足够,甚至乎大失预算,意味着上市後散货机会大过抢货.周大福的贵,与其认购新股一齐抢,不如趁其上市後才作吸纳,水份始终会蒸发,货始终要落入强手,新股才有作为.由德国强势主导的欧洲新局势,一个周末过後,世界冷静下来,开始发现非但修改条约阻力重重,而且根本无法解决问题.PIMCO行政总裁埃利安的批评中,简单两句切中重点,一是欧央行并无表态会全力支持债市,昨日德国就再反对欧央行加码买债.二是欧盟领导人只顾财政纪律,但未有任何刺激就业和经济增长的措施.无疑削赤及紧缩是政府去杠杆必须经历的过程,亦是正确方向,但过度紧缩换来的结局一样痛.英国在卡梅伦上台後,大幅度削赤,但经济却陷入萎缩,英国失业率17年最高,年轻人口失业严重,经济再陷衰退边缘,这些种种都在对照五只欧猪的情况,都是只有紧缩没有刺激增长的结局.

美国情况好不了多少,但在贝南奇的QE1、奥巴马上台後,推出”问题资产纾困计划”外,其实还有一个8,500亿美元刺激方案振兴经济.其中3,000亿美元向州政府和地方政府财政转移,地方政府有资金後提供失业保障优惠,阻止失业急速恶化,大幅增加基建项目,经济学家亦认为是把刺激因素注入经济体系的效果.及後美国政府转向更多税项优惠支持消费.尽管8,500亿美元刺邀方案引起过争议,到底规模多少才够,刺激措施究竟有没有效等.当然,如今美国失业依然严重,经济半生不死,但当日输血行动正如白宫所言,政府是在盲目飞行,但起码配合刺激措施,拖慢经济死亡速度.相对来看,如今欧洲各国只有疯狂削资,毫无刺激计划,一个经济体生命力死得很快.

欧罗失守1.3美元水平,大势已去.欧罗之弱与欧猪债一样,上周五峰会消息曝光後,股市升,债市静,欧罗跟债市唔跟股市.事实上,峰会结果教人失望,及至欧罗区经济前景悲观,均是令欧罗备受看淡的原因.投机性净短仓自10月份後持续增加,但欧罗和美元是打笼通的.在丑斗丑之下,强美元是导致前晚欧罗急挫的原因.前晚美汇升破79.5大关,正式打破早前两个顶,细心留意,美汇急抽,欧罗急挫,发生在尾市个几钟,正是在联储局公布议息结果之後.欧债危机下,欧罗能够支撑至此,全赖市场不理智,而市场更不理智的是,对美国QE3憧憬念念不忘.如今贝南奇一句”温和增长”,加上QE3再落空,是美汇扫除上升绊脚石的原因.如是者,美汇下一步是81,再下一步是2010年炒QE2前的88高位水平.反之,欧罗走势危上加危,重返1.2的机会大大增加.(B04)

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美元短期难再升 /苏子

联储局议息後一如市场所料并没有宣布任何救市措施.不过,联储局表示,金融市场的动荡对美国目前的经济构成威胁,使市场相信明年上半年联储局或会启动QE3救市措施.联储局未有即时公布任何令市场回复信心的救市措施,故市场在大感失望下再次抛售高风险资产,故前晚美股亦由升转跌,美元则再受避险资金追捧,并促使欧罗兑美元失守10月4日的1.3144低位後,一度低见1.3007水平才能回稳过来.留意目前市场对美国明年上半年可能启动QE3措施再次存有憧憬,故相信会限制美元短期内进一步上升的动力.

原先预期联储局有可能在昨晨议息後宣布一些救市措施,使美元可以趁机向下作出调整,并使欧罗兑美元升回20天保历加通道内收市,从而摆脱进一步以单边市形式往下寻底的危机.殊不知联储局的会後声明内容却使投资者失望,结果令欧罗兑美元得以向下考验1.3心理关口.留意前晚美股在收市前夕虽然急挫,但欧罗兑美元却未见趁机下破1.3心理关口,即使昨天欧洲开市後,欧洲三大股票指数均向下发展,但欧罗兑美元却只是微破上日低位少许,当触及1.3关口後再次止跌回稳.欧罗兑美元前晚虽然可以失守10月4日的1.3144低位并成功考验1.3心理关口.然而,欧罗兑美元的弱势却未见拖累英镑兑美元跌破上月25日的1.5421低位,并下试10月的1.527低位,前晚低位仅见1.545便已回稳过来,走势明显较欧罗兑美元强得多.

至於前晚澳元兑美元最低曾见0.9976,只是略破1算心理关口後便已见回稳,而此低位明显高於上月23日所造的0.9659低位,故汇价的走势同样较欧罗兑美元强得多.由此可见,目前美元的强势只是集中在兑欧罗身上,一旦欧罗兑美元在1.3心理关口附近获得支持,并向上作出强而有力的反弹浪,预料美元将轻易掉头回落,并使其他非美元货币,特别是澳元显着回升.(B10)