〔港报财经评论〕美强中弱累港股--经济日报12月15日

美强中弱累港股 /林瑞芬

回说中国定调的4字真言,”稳”就是要保持宏观经济政策基本稳定,保持经济平稳较快发展,保持物价总水平基本稳定,保持社会大局稳定.”进”就是要继续抓住和用好中国发展的重要战略机遇期,在转变经济发展方式上取得新进展,在深化改革开放上取得新突破,在改善民生上取得新成效.经济结构调整相对是一个漫长过程,中、长期侧重新兴产业及服务业发展,国策倾斜乃大势所趋.限於地方换届,十二五规划待拍板,未来一、两年成经济支柱大趋势可说未成形.

小步小步走,以能源约束势判断,替代能源与节能环保是值得於明年持续关注的焦点股份.在新能源政策上,最近工信部又公布首批符合《多晶矽行业准入条件》企业名单,全力整顿产能过剩局面.榜上有名的保利协鑫能源(3800.HK)昨收2.11港元,跌0.94%.总体而言,面对明年全球经济可能出现低增长低通胀之大趋势,中国自2010年中始的宏调政策趋於放松之势高唱入云,拐点确立,只是投资者回复信心还需时及实质性的政策推动.

事实上,对中国内地股民来讲,股指重返10年前水平是难以接受的,个中原因复杂,非见股指有明确见底转势迹象,信心是不容易回来的.明年1月为中国春节,长假期前入市意慾仍低,下月也无望A股见底.面对风险爆发点将集中在欧债、还本付息的高峰期在2012年2-3月,同期,又要面对国企即将公布业绩,又显得无从下手,估计A股疲弱之势会延续至明年首季.看来,美元及美股仍是国际投资者暂时较具信心之选.据美银美林发表的一份基金经理调查结果显示,全球投资者正注视美国股市,早前部分资产配置转移到现金储备,并於年末时移至美国股市,持股票比重由上月较基准低5%升至较基准高8%.该行策略师认为,经济增长前景改善,美国股市为一个热门投资地方及避难所,并指投资者对股票稍微乐观,但仍较审慎,意味投资者减少涉及欧洲的投资,并偏好反周期性的股票.(003)

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新规延迟,利内银反弹 /余少文

市场关注的中国经济工作会议,即使提出”稳中求进”,即明年首季最少也会”稳”字当头,政策不会过度宽松,难怪A股和国指录得”五连跌”.至於人民银行披露的11月金融统计数据,当月新增贷款只有5,622亿元人民币,虽高於市场预期的5,500亿元人民币,但低於预期的5,800亿至6,000亿元人民币,反映银行放贷力度未如市场预期般大.人行报告亦透露,11月的广义货币供应和狭义货币供应增长降至12.7%和7.8%,前者是10年来最低,後者则近三年最低,惟当月人民币存款增加3,247亿元人民币,虽同比少增2,626亿元人民币,但较10月录得存款净下降2,010亿元人民币有所改善.只是新增贷款额反而不及10月份的5,868亿元人民币,或是受制银行贷存比率、资本充足率的规定.

数据反映流动性不足,而人行早前下调存款准备金率0.5%的影响,最快也要在12月才能反映出来,但中国内地《经济参考报》报导,中国银监会已决定将原定於2012年1月1日实施的银行业新监管标准推迟,并解释中国内地经济增速面临下滑,银行业需要在资金充足的情况下,确保支持实体经济的发展,包括信贷投放,报导亦指出银监会尚未定出新实施日期.明年实施新监管标准,包括资本充足率、贷款拨备率、拨备覆盖率、杠杆率等,当中要求系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率,分别不低於11.5%和10.5%,贷款拨备率2.5%,拨备覆盖率150%,杠杆率4%.而内银股第三季业绩资料显示,内银股基本符合资本充足率和拨备覆盖率的要求,但中期业绩则透露,仍有部分银行的贷款拨备率未达标,包括中信银行(0998.HK)、民生银行(1988.HK)、招商银行(3968.HK)、中国银行(3988.HK)等.

故此,银监会如开绿灯,对於内银股而言,资本压力确实可以略为松绑,或是银监会配合中国的”预调、微调”措施.只是中国内地流动性下跌,下调存准率对流动性和银行放贷的影响,要在12月才能浮现出来,若然外汇占款继续下跌,有机会抵销下调0.5%存准率的影响,则有望迫使中国在明年新春前後再下调存准率,以及加大放松进度,令中国提早结束”稳”字政策,届时对於盈利相对稳定兼股息较高的内银股有利,大市也有望走出谷底.(010)