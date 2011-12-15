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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 09:35 BJT

〔香港股市〕追随全球疲势开低1.3%,中海油重挫

路透香港12月15日电---香港股市周四开盘追随全球市场疲势走低,料延续此前五日跌势,中海油(0883.HK)拖累大盘跌破技术支撑位.

恒生指数.HSI开低1.26%至18,122.73点,恒生国企指数.HSCE下挫1.6%至9,729.68点.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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