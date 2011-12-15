〔香港股市〕追随全球疲势开低1.3%,中海油重挫

南非汇市：兰特兑美元上涨，因金价上涨
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港12月15日电---香港股市周四开盘追随全球市场疲势走低,料延续此前五日跌势,中海油(0883.HK)拖累大盘跌破技术支撑位.
恒生指数.HSI开低1.26%至18,122.73点,恒生国企指数.HSCE下挫1.6%至9,729.68点.(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。