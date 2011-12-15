〔香港新股〕周大福、新华保险首日跌破招股价,行业龙头亦难敌景气冷锋(更新版2)

(新增分析师评论及更多细节)

* 周大福、新华保险首日挂牌失守招股价

* 新股市场继续吹淡风

* 欧债危机行业龙头亦难敌景气低迷

* 珠宝零售业成长动能放缓

记者 李珊珊/梁慧仪

路透香港12月15日电---即使分别顶着全球市值最大的珠宝商以及中国第三大寿险公司的光环,周大福珠宝(1929.HK)和新华人寿保险(1336.HK)H股周四首日登场,均如预期地"破发"(跌破招股价),反映出市场对新股的胃纳减弱,且欧债危机迟迟不散,即便是行业龙头也笼罩在景气冷锋中.

分析师指出,目前显然不是新股上市的最好时机,不仅仅是市况动荡,让投资人却步.经济前景不明以及消费信心转弱,也让零售行业未来成长动能有着放缓的疑虑.除非欧债危机出现转机令大市脱离低迷,明年第一季新股表现都很难见到意外的佳绩.

"大盘都跌了这麽多,新股表现差是在预期中."海通国际策略师黄薰辉说,"市况不好,成交量也低,(今年)余下都不是很漂亮的挂牌时间,现在挂破发的机率比较大."

两家公司是次在港共计募集近260亿港元,但在全球金融动荡背景下,香港新股市场正在凄风冷雨中飘摇.此前中国第二大券商--海通证券(600837.SS)已决定推迟H股的发行工作,因市况变动,并於明年首季始考虑是否卷土重来.[ID:nCN1279758]

黄薰辉同时表示,"欧债影响到主要股市大跌,也影响到消费信心快速下降...零售增速未来一年没办法像过去两年那麽快."

中午收盘时,由香港商业大亨郑裕彤控股的周大福报13.92港元,较招股价15港元下跌7.2%;在香港及上海两地挂牌的新华人寿,H股报26.15港元,亦较招股价28.5港元跌8.25%.

大盘恒生指数.HSI跌1.85%至18,014.70点,今年迄今跌幅约22%.

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《香港已公布新股发行上市日程表》.............请点选[HK/IPOCN])

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**珠宝零售未来成长动能放缓**

然而,就如同其他首日上市遭滑铁卢的公司管理层,周大福与新华人寿高层周四均异口同声地表示,公司的重点是经营,并不在於股价表现.周大福主席郑家纯还指出,上市是公司的心愿,并没有时机好坏的问题.

"我在意的是公司的未来,不是短期股价,"现年64岁的郑家纯说.他同时亦是公司名誉主席郑裕彤之子.

新华人寿董事长康典则说,"股价对我们不是那麽重要...相信公司会有稳健的发展,每天股价的高低,不是我们能左右得了,但我相信不会太坏."

不过,分析师认为,宏观经济不佳,零售业很难置身於其外.且中国的通胀率明显放缓,也令黄金作为抗通胀工具的诱因不如前,周大福未来一年的成长动能料放慢.

"黄金需求在放缓,通胀下来,买黄金抗通胀的需求也没有了."富兰克林华美基金经理人游金智指.

国家统计局此前数据显示,中国11月CPI同比涨幅4.2%创下13个月新低,也是自7月触及的37个月高点连续第四个月回落.[ID:nCN1273804]

黄薰辉还指出,"经过2010-11年的强劲成长,香港珠宝零售第三季和第四季都掉下来,当初会快,是因为内地来港游客变多,基数扩大,这些效益已经展现,未来的成长动能会比较慢."

郑家纯也表示,受到国际金融影响,周大福今年下半年的成长将不如上半年,整体而言成长仍强劲.但他拒绝说明是否会导致公司获利预估下调.

根据招股书,周大福预估2012年3月31日止净利将不少於63亿港元,按年增长至少78%,每股盈利不少於0.63港元.至2011年3月止年度净利为35.38亿港元.

**本月新股大多锻羽**

不仅仅是周大福及新华人寿,在全球金融动荡的寒风中,这个月以来挂牌的多只新股中,只有时代集团(1023.HK)和一化控股(2121.HK)能在首日以高於招股价收市,而首日跌幅最大的暂为周三上市的中国多金属(2133.HK),首日下挫39.2%.

周大福珠宝挂牌是今年最受嘱目的IPO之一,不仅是筹资规模,也是因为其在中国及香港两地的高知名度.挂牌後,周大福珠宝市值达到192亿美元,几乎是美国钻饰业者Tiffany & Co.(TIF.N)的两倍.

公司招股书引述Frost & Sullivan报告,至2010年周大福在中国及港澳地区珠宝首饰市场市占率分别为12.6%及20.1%.

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周大福香港首次公开发行(IPO)以招股区间15-21港元底部定价,发行10.5亿股股份,相当於上市後股本10.5%.其集资额也由原先期望的最多28.3亿美元,减少至约20.2亿美元(或157.3亿港元).但此仍为香港今年规模第三大募资案.

至於新华保险以接近其原来招股价区间28.2-34.33港元的下限定价.该公司是次售3.5842亿股H股,筹资102亿港元.

由於招股期间正值环球市况大幅波动,新华保险在港公开发售的反应欠佳,面向散户部份只获得0.56倍认购.而国际发售部份则录得轻微超额认购.

新华保险的A股(601336.SS)将於周五起在上海证交所上市交易,其IPO定价为每股23.25元人民币,接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.[ID:nCN1273384](完)

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