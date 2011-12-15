(重发)〔香港金融〕外汇基金第三季投资亏损408亿港元,受累环球投资市场下跌

(重发以补上第三段漏字)

路透香港12月15日电---香港金融管理局周四宣布,外汇基金於今年第三季录得408亿港元的投资亏损,因环球市况波动令外汇基金股票、外汇等方面出现较大损失.

不过,由於外汇基金首两季均有逾200多亿港元盈余,首三季的投资收入仍有56亿港元,但相对去年同期731亿港元的收入则大为失色.

金管局副总裁余伟文在立法会财经事务委员会的简报会上称,自8月份标准普尔调低美国主权债务评级後,加上欧债危机恶化,拖累环球股市大跌,不少资金转投债市避险,美国10年国债孳息率低至1.7%,外汇基金的投资表现也受到影响.

第三季外汇基金投资於香港股票、其他股票、外汇和其他投资的亏损分别为287亿、375亿、201亿和7亿港元;但期内债券的投资收入为462亿港元.

首三季投资於香港股票、其他股票分别录得亏损297亿和280亿港元,外汇、其他投资及债券的投资收入则分别为21亿、5亿和607亿港元.

外汇基金主要用以支持港元汇率,以及维系香港货币与金融体系的稳定.香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

浏览香港金融其他新闻,请点选[HK-FIN-CMN]