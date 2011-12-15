〔香港个股〕国泰航空11月份货运量同比跌13.8%,圣诞旺季黯然失色

路透香港12月15日电---香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)公布,其与港龙航空於11月份合计货运量同比下跌13.8%,显示在欧美经济疲弱下,今年传统圣诞货运旺季已不复再.

国泰航空为全球最大的空运货运公司,公司的新闻稿称,11月的货运量为13.24万公吨,同比减少13.8%;客运量则达227.41万人次,按年升4.2%,但客运量的增长逊於运力的增加.

国泰称,一向以来11月的货运受美国及欧洲圣诞节日带动,为传统旺季,但今年传统货运旺季已不复再.该月的货运运载率为65.3%,下跌6.3个百分点.

"因应本港及内地两主要市场需求继续偏软,我们已把运力下调."国泰航空货运营业及市务总经理韦靖表示.

但他表示,区内需求则维持稳定,最近增辟的西班牙萨拉戈萨航点亦有不俗的表现.

在客运方面,11月国泰与港龙合计的运载率为78.5%,下跌2.0个百分点.今年首11个月的载客量合共上升2.5%,低於同期运力9.2%的升幅.

国泰航空收益管理总经理唐伟邦表示,11月份客运量增长再度逊於运力增幅,因而令运载率下降.数月以来市况转变不大,头等及商务舱需求持续畅旺,经济舱尤其长途航线收益率受压.圣诞旺季订位数字合乎预期,惟2012年初业务前景仍然不明朗.

国泰航空周四早盘尾段下跌0.61%,报13.08港元,大盘恒生指数.HSI挫1.86%.(完)

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