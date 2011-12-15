〔中港个股〕中石化称收购中国燃气的建议将给後者股东带来"极大"好处

路透北京12月15日电---亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)(600028.SS)董事长傅成玉周四称,该公司与新奥燃气(2688.HK)联手提出以现金收购中国燃气(0384.HK)的建议,将给後者及其股东带来"极大"好处.

"我相信新奥和我们的出价将会对(中国燃气)现有股东带来极大好处."傅成玉在股东特别大会後对记者表示.

"新奥燃气是一家专业的城市燃气供应商,而中石化则能确保能源资源,两家公司合作将会为中国燃气的股东带来增值."他说.

不过,在中国从事管道燃气供应的中国燃气稍早发出声明表示,中石化等提出涉资达167亿港元的收购建议,未能反映公司的基本价值,且建议"完全未获邀请,属机会主义性质".[ID:nCH0090573]

傅成玉表示,希望中国燃气董事局能仔细考虑收购建议.(完)