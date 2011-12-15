〔中港个股〕中石化称收购中国燃气的建议将给後者股东带来"极大"好处

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透北京12月15日电---亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)(600028.SS)董事长傅成玉周四称,该公司与新奥燃气(2688.HK)联手提出以现金收购中国燃气(0384.HK)的建议,将给後者及其股东带来"极大"好处.
"我相信新奥和我们的出价将会对(中国燃气)现有股东带来极大好处."傅成玉在股东特别大会後对记者表示.
"新奥燃气是一家专业的城市燃气供应商,而中石化则能确保能源资源,两家公司合作将会为中国燃气的股东带来增值."他说.
不过,在中国从事管道燃气供应的中国燃气稍早发出声明表示,中石化等提出涉资达167亿港元的收购建议,未能反映公司的基本价值,且建议"完全未获邀请,属机会主义性质".[ID:nCH0090573]
傅成玉表示,希望中国燃气董事局能仔细考虑收购建议.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 丁淑琴
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)