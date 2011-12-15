〔中国金融〕希望民间金融趋利避害,对正规金融起到补充--央行行长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月15日电---中国央行行长周小川周四表示,民间融资若运用信用上的优势,将对经济发展及正规金融业务起到有益补充;但高利贷、非法吸收存款等,则不受法律的保护.
他在财经的年会上指出,央行目前统计的社会融资总规模里并不包括民间融资,其行为更多是遵照合同法由当事人之间产生,是并没有通过金融业产生的信贷活动,因此,理论上讲民间金融的问题是法律民事活动和纠纷.
"民间金融出现和整体金融危机经济环境有关系,更多取决於民间自己的选择,"周小川称,"但高利贷、非法吸收存款等,则不受法律保护."
他表示,监管部门将守住违法界限相应处理,也希望民间金融主体能对正规金融起到补充,趋利避害.
今年来在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州等民间借贷空前活跃,民间借贷利息疯涨.由此导致部分中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.而随着年关将近,温州等民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期也即将来临.(完)
--发稿 赵红梅/毕晓雯; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。