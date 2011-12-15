〔中国金融〕希望民间金融趋利避害,对正规金融起到补充--央行行长

路透北京12月15日电---中国央行行长周小川周四表示,民间融资若运用信用上的优势,将对经济发展及正规金融业务起到有益补充;但高利贷、非法吸收存款等,则不受法律的保护.

他在财经的年会上指出,央行目前统计的社会融资总规模里并不包括民间融资,其行为更多是遵照合同法由当事人之间产生,是并没有通过金融业产生的信贷活动,因此,理论上讲民间金融的问题是法律民事活动和纠纷.

"民间金融出现和整体金融危机经济环境有关系,更多取决於民间自己的选择,"周小川称,"但高利贷、非法吸收存款等,则不受法律保护."

他表示,监管部门将守住违法界限相应处理,也希望民间金融主体能对正规金融起到补充,趋利避害.

今年来在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州等民间借贷空前活跃,民间借贷利息疯涨.由此导致部分中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.而随着年关将近,温州等民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期也即将来临.(完)