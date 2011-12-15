《王小坚专栏》中国活跃公司债市场需制度创新

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,本文仅代表本人观点)

撰稿 王小坚

随着中国债券市场行情的走好，公司债券发行情也逐渐升温。从11月份以来交易所发行公司债规模为197亿元，占今年以来公司债发行总量 的16.7%。不过虽然这些债券可以在交易所进行回购，具有融资能力，但大多数买卖流动性并不好。大部分品种除了上市头几个交易日有活跃成交，後期交易比较稀疏。

目前公司债券托管总量为2,736亿，远小於银行间市场的信用债券托管总量41,243亿元。公司债成交相对沉寂，交易不活跃很小，究其原因，一方面是因为交易所市场规模相对较小，存量债券与投资者数量不足以形成频繁交易，另一方面，由於债券期限逐步缩短的特性，存量债券就会慢慢沉淀，单只品种很难一直维持高交易量，最後都会出现流动性问题。

但是，活跃公司债券市场是分散银行体系信用风险的一个必要环节。截止到2011年11月底，银行间持有信用债券的最多的机构是商业银行和信用社，持有企业债，短期融资券和中期票据这三类主要信用债券的托管总量分别占全部托管量的40.18%，54.65%和66.39%。银行是市场主要的流动性提供者，这在丰富银行投资渠道的同时，也将很大部分信用风险积聚在银行体系中。增加公司债券流动性，利用交易所的优势，可以分散这种系统性风险。

要解决公司债券的流动性问题，需要做大市场总量，设计灵活的债券发行交易结构，构建市场“整体流动性”。

做大市场总量体现在做大发行总量和增加投资者数量两个方面。目前公司债券的发行制度为审核制，虽然经过今年年初的改进後，审核速度大大加快，在时间上不比银行间交易商协会的备案时间更长。但审核这种方式本身仍有改进的空间。毕竟债券发行不象股票发行，不需有行业政策引导，对融资投向有严格要求。债务融资只要发行人财务报表合格，数据真实，有还本付息的能力即可。所以大可以在交易所公司债发行方面也实行备案制度，设立备案的标准，让有发行意向的公司皆可来备案。如此一来，大量的融资需求就会出现，打造大规模公司债市场的基础就存在了。

增加投资者数量方面，公司债市场宜大力发展债券专业投资基金。由於信用债券本身存在违约风险，作为单独投资者都存在损失本金的风险，大力发展债券的合格投资者市场，特别是各种债券投资基金，以组合投资的方式来分散单独个体的投资风险是一个重要的办法。目前债券投资基金中，公募债券基金的比例很低，仅为1,910.1亿元，占总基金规模的7.6%左右。其它债券投资产品主要形式为券商理财计划与部分信托投资计划，规模也非常有限，这部分集合帐户仍有大力发展的空间。同时，可以创新债券投资基金的形式，开放和大力推动部分债券投资基金挂牌交易增加基金流动性。通过这些方式增加债券投资主体的扩容，从而增加整个公司债市场的繁荣，同时可以防止信用风险体系化。

其次，可以通过设计比较灵活的债券发行交易结构来增加流动性。部分融资方需要资金用来满足短期流动性要求，同时，也会有企业需要长期资金用於项目投资，所以可以根据企业的融资需求，设定不同的期限结构，允许公司发行从超短期到长期的公司债券。对短期和长期负债实行存量管理，用动态负债率指标来规范企业负债总量。而不同投资者对於短期债券和长期债券的流动性需求是不同的，可以吸引对不同流动性要求的机构参与投资。另外可以增加类似银行间的点对点回购方式，质押回购的资金利率由双方协商确定，吸引资金方加入市场，增加流动性，同时也可以减少中证登的结算风险。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)