《综述》周大福及新华人寿首秀遭滑铁卢,香港新股年底前难脱"冷"字

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
* 周大福及新华人寿首日破发
* 欧债危机影响投资人风险胃纳
* 大市年底至明年底前难有起色
* 明年第一季新股表现亦不能寄望太高
记者 李珊珊
路透香港12月15日电---香港股市深冬再涌寒流,新股市场上,周大福珠宝(1929.HK)和新华人寿保险(1336.HK)两支重量级新股今日首秀,但全天股价都被死死压制在发行价下方,显然欧债危机及景气不明已让投资人风险胃纳变小,预料年底至明年初,新股市场都难有起色.
即使顶着全球市值最大珠宝零售商的光环,周大福依然未能摆脱本月新股纷纷"破发(跌破发行价)"的命运,收盘报13.80港元,较招股价15港元跌8%.而中国第三大寿险公司的新华人寿,则是以25.70港元作收,较招股价28.5港元挫跌9.8%.
分析师表示,欧洲主权债务问题拖得愈久,对投资人信心打击愈大.即便今日上市的新股多以中国市场为基地,业务受欧洲影响较小,但在整体气氛不佳之际,行业也难有亮眼的表现.
"这不单是首次公开发行(IPO)市场的问题,是整个大市的问题."信诚证券联席董事张智威称.
"大盘都跌了这麽多,新股表现差是在预期中."海通国际策略师黄薰辉亦如此表述,"市况不好,成交量也低,(今年)余下都不是很漂亮的挂牌时间,现在挂破发的机率比较大."
他认为,欧债恐慌还在蔓延,不太可能下个季度就立刻解决,第一季新股也不能期望太高.
这个月以来挂牌的多只新股中,只有时代集团(1023.HK)和一化控股(2121.HK)能在首日以高於招股价收市,但升幅也不超过2%,而首日跌幅最大的暂为周三上市的中国多金属(2133.HK),首日下挫39.2%.
周大福及新华人寿H股是次在港共计募集近260亿港元.至12月底前,还有天瑞水泥(1252.HK)等至少七家公司等待挂牌,但累计集资额应不超过100亿港元.
而就在今年6月份,随着全球奢侈品集团普拉达(1913.HK)以及新秀丽国际(1910.HK)跨海前来挂牌,获得投资人热烈认购,香港一度成为最受瞩目的IPO市场.
只是随着欧债及美债危机年中相继爆发後,市场对新股的兴趣逐渐退烧,市况重陷低谷,部份大型募集案甚至遭遇喊停,包括一度有望成为今年最大集资案的三一重工6031.HK(600031.SS),以及中国第二大券商--海通证券(600837.SS)H股IPO.[ID:nCN1279758]
大盘恒生指数.HSI周四收跌1.78%至18,026.84点,今年迄今跌幅约22%,其估值也是亚太区最低.这亦影响投资人对新股的意愿,根据汤森路透数据,今年以来日本以外的亚洲IPO新规模缩减逾半至724亿美元.
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**行业前景不乐观**
分析师表示,宏观经济展望不佳,零售业很难置身於其外,成长动能料趋缓.至於保险行业,更是与金融市场波动息息相关,投资人不捧场,也不算太令人意外.
内地游客热门景点之--尖沙咀主要干道弥敦道上珠宝店密布,挂着周大福招牌的珠宝饰品店以及其他周生生(0116.HK)、六福珠宝(0590.HK)、谢瑞麟(0417.HK)等店面比邻而居,受益於来自中国的观光客络绎不绝,彼此间并未闻到相互抢客的烟硝味.
富兰克林华美基金经理人游金智指出,中国黄金饰品还是存在质量上的疑虑,品牌类的金饰会更受青睐,习以黄金作为保值兼送礼的中国观光客,料会持续成为行业支撑.
但他也指出,近期通胀率回落,不可避免的削弱了黄金的吸引力."黄金需求在放缓,通胀下来,买黄金抗通胀的需求也没有了."他说.
黄薰辉还指出,"经过2010-11年的强劲成长,香港珠宝零售第三季和第四季都掉下来,当初会快,是因为内地来港游客变多,基数扩大,这些效益已经展现,未来的成长动能会比较慢."
周大福主席郑家纯亦坦言,受国际金融影响,公司今年下半年的成长将不如上半年,整体而言成长仍强劲.但他拒绝说明是否会导致公司获利预估下调.
根据招股书,周大福预估2012年3月31日止净利将不少於63亿港元,按年增长至少78%,每股盈利不少於0.63港元.至2011年3月止年度净利为35.38亿港元.
**金融市场波动,不利保险行业**
而对於倚重金融投资,以摊付保单成本的保险行业前景似乎更为不利.
"保险业的偿付能力对於股市变动是很敏感的,股市下来,保险业偿付能力也会跟着下来."惠誉信评大中华保险业分析师黄佳琪说.她表示,法规要求偿付能力要在100%,但一般认为要能维持在150%以上.
新华人寿董事长康典则表示,公司偿付能力已较两年前有所改善,上市亦可提高偿付能力."我们会透过改善营运以增加偿付能力,"康典称,"目标是希望到150%以上."
根据招股书,新华人寿至9月底偿付能力充足率下滑至86.6%,6月底是106.1%,主要是因为中国资本市场波动对资产公允价值带来负面影响.
新华保险的A股(601336.SS)将於周五起在上海证交所上市交易,其IPO定价为每股23.25元人民币,接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.[ID:nCN1273384]
**本月新股大多铩羽**
周大福珠宝挂牌是今年最受关注的IPO之一,不仅是筹资规模,也是因为其在中国及香港两地的高知名度.挂牌後,周大福珠宝市值达到192亿美元,几乎是美国钻饰业者Tiffany & Co.(TIF.N)的两倍.
公司招股书引述Frost & Sullivan报告,至2010年周大福在中国及港澳地区珠宝首饰市场市占率分别为12.6%及20.1%.
对於今日股价表现疲软,两家公司今早在挂牌记者会均异口同声表示,公司的重点是经营,并不在於股价表现."我在意的是公司的未来,不是短期股价,"现年64岁的郑家纯说.他同时亦是公司名誉主席郑裕彤之子.
康典则表示,"股价对我们不是那麽重要...相信公司会有稳健的发展,每天股价的高低,不是我们能左右得了,但我相信不会太坏."
周大福香港IPO以招股区间15-21港元底部定价,发行10.5亿股股份,相当於上市後股本10.5%.其集资额也由原先期望的最多28.3亿美元,减少至约20.2亿美元(或157.3亿港元).但此仍为香港今年规模第三大募资案.基石投资者的缺席,一定程度反映出投资人不愿承担一段期间不能出售股价的风险.
至於新华保险以接近其原来招股价区间28.2-34.33港元的下限定价.该公司是次售3.5842亿股H股,筹资102亿港元.其在港公开发售的反应欠佳,面向散户部份只获得0.56倍认购.而国际发售部份则录得轻微超额认购.
其实,单单就公司的业绩表现来看,只能说周大福挂牌是时不我予,"营运是最好的时候,但是市场最低的时候."黄薰辉称.(完)
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--审校 丁淑琴
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。