《综述》周大福及新华人寿首秀遭滑铁卢,香港新股年底前难脱"冷"字

* 周大福及新华人寿首日破发

* 欧债危机影响投资人风险胃纳

* 大市年底至明年底前难有起色

* 明年第一季新股表现亦不能寄望太高

记者 李珊珊

路透香港12月15日电---香港股市深冬再涌寒流,新股市场上,周大福珠宝(1929.HK)和新华人寿保险(1336.HK)两支重量级新股今日首秀,但全天股价都被死死压制在发行价下方,显然欧债危机及景气不明已让投资人风险胃纳变小,预料年底至明年初,新股市场都难有起色.

即使顶着全球市值最大珠宝零售商的光环,周大福依然未能摆脱本月新股纷纷"破发(跌破发行价)"的命运,收盘报13.80港元,较招股价15港元跌8%.而中国第三大寿险公司的新华人寿,则是以25.70港元作收,较招股价28.5港元挫跌9.8%.

分析师表示,欧洲主权债务问题拖得愈久,对投资人信心打击愈大.即便今日上市的新股多以中国市场为基地,业务受欧洲影响较小,但在整体气氛不佳之际,行业也难有亮眼的表现.

"这不单是首次公开发行(IPO)市场的问题,是整个大市的问题."信诚证券联席董事张智威称.

"大盘都跌了这麽多,新股表现差是在预期中."海通国际策略师黄薰辉亦如此表述,"市况不好,成交量也低,(今年)余下都不是很漂亮的挂牌时间,现在挂破发的机率比较大."

他认为,欧债恐慌还在蔓延,不太可能下个季度就立刻解决,第一季新股也不能期望太高.

这个月以来挂牌的多只新股中,只有时代集团(1023.HK)和一化控股(2121.HK)能在首日以高於招股价收市,但升幅也不超过2%,而首日跌幅最大的暂为周三上市的中国多金属(2133.HK),首日下挫39.2%.

周大福及新华人寿H股是次在港共计募集近260亿港元.至12月底前,还有天瑞水泥(1252.HK)等至少七家公司等待挂牌,但累计集资额应不超过100亿港元.

而就在今年6月份,随着全球奢侈品集团普拉达(1913.HK)以及新秀丽国际(1910.HK)跨海前来挂牌,获得投资人热烈认购,香港一度成为最受瞩目的IPO市场.

只是随着欧债及美债危机年中相继爆发後,市场对新股的兴趣逐渐退烧,市况重陷低谷,部份大型募集案甚至遭遇喊停,包括一度有望成为今年最大集资案的三一重工6031.HK(600031.SS),以及中国第二大券商--海通证券(600837.SS)H股IPO.[ID:nCN1279758]

大盘恒生指数.HSI周四收跌1.78%至18,026.84点,今年迄今跌幅约22%,其估值也是亚太区最低.这亦影响投资人对新股的意愿,根据汤森路透数据,今年以来日本以外的亚洲IPO新规模缩减逾半至724亿美元.

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**行业前景不乐观**

分析师表示,宏观经济展望不佳,零售业很难置身於其外,成长动能料趋缓.至於保险行业,更是与金融市场波动息息相关,投资人不捧场,也不算太令人意外.

内地游客热门景点之--尖沙咀主要干道弥敦道上珠宝店密布,挂着周大福招牌的珠宝饰品店以及其他周生生(0116.HK)、六福珠宝(0590.HK)、谢瑞麟(0417.HK)等店面比邻而居,受益於来自中国的观光客络绎不绝,彼此间并未闻到相互抢客的烟硝味.

富兰克林华美基金经理人游金智指出,中国黄金饰品还是存在质量上的疑虑,品牌类的金饰会更受青睐,习以黄金作为保值兼送礼的中国观光客,料会持续成为行业支撑.

但他也指出,近期通胀率回落,不可避免的削弱了黄金的吸引力."黄金需求在放缓,通胀下来,买黄金抗通胀的需求也没有了."他说.

黄薰辉还指出,"经过2010-11年的强劲成长,香港珠宝零售第三季和第四季都掉下来,当初会快,是因为内地来港游客变多,基数扩大,这些效益已经展现,未来的成长动能会比较慢."

周大福主席郑家纯亦坦言,受国际金融影响,公司今年下半年的成长将不如上半年,整体而言成长仍强劲.但他拒绝说明是否会导致公司获利预估下调.

根据招股书,周大福预估2012年3月31日止净利将不少於63亿港元,按年增长至少78%,每股盈利不少於0.63港元.至2011年3月止年度净利为35.38亿港元.

**金融市场波动,不利保险行业**

而对於倚重金融投资,以摊付保单成本的保险行业前景似乎更为不利.

"保险业的偿付能力对於股市变动是很敏感的,股市下来,保险业偿付能力也会跟着下来."惠誉信评大中华保险业分析师黄佳琪说.她表示,法规要求偿付能力要在100%,但一般认为要能维持在150%以上.

新华人寿董事长康典则表示,公司偿付能力已较两年前有所改善,上市亦可提高偿付能力."我们会透过改善营运以增加偿付能力,"康典称,"目标是希望到150%以上."

根据招股书,新华人寿至9月底偿付能力充足率下滑至86.6%,6月底是106.1%,主要是因为中国资本市场波动对资产公允价值带来负面影响.

新华保险的A股(601336.SS)将於周五起在上海证交所上市交易,其IPO定价为每股23.25元人民币,接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.[ID:nCN1273384]

**本月新股大多铩羽**

周大福珠宝挂牌是今年最受关注的IPO之一,不仅是筹资规模,也是因为其在中国及香港两地的高知名度.挂牌後,周大福珠宝市值达到192亿美元,几乎是美国钻饰业者Tiffany & Co.(TIF.N)的两倍.

公司招股书引述Frost & Sullivan报告,至2010年周大福在中国及港澳地区珠宝首饰市场市占率分别为12.6%及20.1%.

对於今日股价表现疲软,两家公司今早在挂牌记者会均异口同声表示,公司的重点是经营,并不在於股价表现."我在意的是公司的未来,不是短期股价,"现年64岁的郑家纯说.他同时亦是公司名誉主席郑裕彤之子.

康典则表示,"股价对我们不是那麽重要...相信公司会有稳健的发展,每天股价的高低,不是我们能左右得了,但我相信不会太坏."

周大福香港IPO以招股区间15-21港元底部定价,发行10.5亿股股份,相当於上市後股本10.5%.其集资额也由原先期望的最多28.3亿美元,减少至约20.2亿美元(或157.3亿港元).但此仍为香港今年规模第三大募资案.基石投资者的缺席,一定程度反映出投资人不愿承担一段期间不能出售股价的风险.

至於新华保险以接近其原来招股价区间28.2-34.33港元的下限定价.该公司是次售3.5842亿股H股,筹资102亿港元.其在港公开发售的反应欠佳,面向散户部份只获得0.56倍认购.而国际发售部份则录得轻微超额认购.

其实,单单就公司的业绩表现来看,只能说周大福挂牌是时不我予,"营运是最好的时候,但是市场最低的时候."黄薰辉称.(完)

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