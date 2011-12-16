《香港报摘》--信报12月16日

* 头版头条:

--外汇基金今年第三季投资劲蚀408亿港元,是2008年第三季後最大淡季亏损.由於上半年录得投资收入,令外汇基金首九个月仍有56亿港元的投资进账.金管局总裁陈德霖指出,第四季市场情绪仍然反复.

* 其他:

--南非是港交所年内积极开发的新股来源地,渣打集团(2888.HK)预期明年将有好消息,最少两至三家当地企业很大机会於下两个季度来港上市,但估计暂不会成为趋势.

--内地金融业逐步开放,银行跨境服务需求渐长,中银香港(2388.HK)旗下的南洋商业银行拟拓展跨境理财项目.公司管理层表示,希望抓住人民币升值的大趋势,在内地吸引港商的人民币存款,进而改善贷存比,推动内地贷款业务增长.

--港交所(0388.HK)将於明年下半年开设收市後期货交易时段(俗称期货夜市),最快明年上半年进行市场演习,初期只限恒生指数期货、H股指数期货及黄金期货.为免在期货夜市时段出现市场过分波动,港交所将实行5%的上下价机制.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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