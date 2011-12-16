《香港报摘》--信报12月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--外汇基金今年第三季投资劲蚀408亿港元,是2008年第三季後最大淡季亏损.由於上半年录得投资收入,令外汇基金首九个月仍有56亿港元的投资进账.金管局总裁陈德霖指出,第四季市场情绪仍然反复.
* 其他:
--南非是港交所年内积极开发的新股来源地,渣打集团(2888.HK)预期明年将有好消息,最少两至三家当地企业很大机会於下两个季度来港上市,但估计暂不会成为趋势.
--内地金融业逐步开放,银行跨境服务需求渐长,中银香港(2388.HK)旗下的南洋商业银行拟拓展跨境理财项目.公司管理层表示,希望抓住人民币升值的大趋势,在内地吸引港商的人民币存款,进而改善贷存比,推动内地贷款业务增长.
--港交所(0388.HK)将於明年下半年开设收市後期货交易时段(俗称期货夜市),最快明年上半年进行市场演习,初期只限恒生指数期货、H股指数期货及黄金期货.为免在期货夜市时段出现市场过分波动,港交所将实行5%的上下价机制.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。