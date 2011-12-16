《香港报摘》--经济日报12月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--受中外负面因素夹击,港股六连跌,累计跌幅1,213点.投资界预期,恒指短线仍处於18,000点上下挣扎.
* 其他:
--新奥能源(2688.HK)和中石化(0386.HK)收购中国燃气(0384.HK)的建议,一经提出便陷入僵局.中国燃气指收购价低,中石化董事长傅成玉则回应,收购将对中国燃气股东有利,望对方小心考虑,并强调目前未是时候考虑提高收购价.
--中国神华(1088.HK)公布,11月商品煤产量按年升21.8%至2,400万吨,但较10月微跌2.6%;煤炭销售量3,160万吨,按年增长13.7%,按月则跌1.6%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。