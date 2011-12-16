《香港报摘》--经济日报12月16日

* 要闻版头条:

--受中外负面因素夹击,港股六连跌,累计跌幅1,213点.投资界预期,恒指短线仍处於18,000点上下挣扎.

* 其他:

--新奥能源(2688.HK)和中石化(0386.HK)收购中国燃气(0384.HK)的建议,一经提出便陷入僵局.中国燃气指收购价低,中石化董事长傅成玉则回应,收购将对中国燃气股东有利,望对方小心考虑,并强调目前未是时候考虑提高收购价.

--中国神华(1088.HK)公布,11月商品煤产量按年升21.8%至2,400万吨,但较10月微跌2.6%;煤炭销售量3,160万吨,按年增长13.7%,按月则跌1.6%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]