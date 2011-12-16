《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月16日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7804港元HKD=) 美国股市周四收涨,美国经济体质增强迹象以及联邦快递强於预期的业绩,盖过了关於欧洲的更多警告的负面影响. 道琼工业指数.DJI收高45.33点,或0.38%,至11,868.81点;标准普尔500指数.SPX收升3.93点,或0.32%,至1,215.75点.Nasdaq指数.IXIC小涨1.70点,或0.07%,至2,541.01点.[ID:nCN1288756] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 175.820 -1.55 47042 13.679 -1.02 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.630 -0.75 112461 3.308 -0.35 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.010 -1.49 378402 73.151 -0.27 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.860 0.00 146170 19.119 0.42 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 116.070 -1.44 96427 9.031 -0.10 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.200 0.06 72616 7.874 -0.33 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.200 0.11 299944 57.886 -0.02 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.900 -0.79 37229 4.583 0.28 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.070 -0.40 315279 15.615 0.87 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 20.160 -2.89 78460 15.685 0.03 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.080 -0.40 40869 3.906 -1.12 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.570 -2.50 9879 3.823 -0.44 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.910 -2.82 7047 1.316 -50.16 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.310 -1.70 44663 0.359 -4.15 (完) --整理 陈敏
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。