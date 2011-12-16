《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月16日

路透香港12月16日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7804港元HKD=) 美国股市周四收涨,美国经济体质增强迹象以及联邦快递强於预期的业绩,盖过了关於欧洲的更多警告的负面影响. 道琼工业指数.DJI收高45.33点,或0.38%,至11,868.81点;标准普尔500指数.SPX收升3.93点,或0.32%,至1,215.75点.Nasdaq指数.IXIC小涨1.70点,或0.07%,至2,541.01点.[ID:nCN1288756] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 175.820 -1.55 47042 13.679 -1.02 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.630 -0.75 112461 3.308 -0.35 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 47.010 -1.49 378402 73.151 -0.27 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 36.860 0.00 146170 19.119 0.42 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 116.070 -1.44 96427 9.031 -0.10 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 101.200 0.06 72616 7.874 -0.33 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 37.200 0.11 299944 57.886 -0.02 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.900 -0.79 37229 4.583 0.28 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 20.070 -0.40 315279 15.615 0.87 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 20.160 -2.89 78460 15.685 0.03 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 20.080 -0.40 40869 3.906 -1.12 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.570 -2.50 9879 3.823 -0.44 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.910 -2.82 7047 1.316 -50.16 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.310 -1.70 44663 0.359 -4.15 (完) --整理 陈敏