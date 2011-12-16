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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月16日

路透香港12月16日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7804港元HKD=)

  美国股市周四收涨,美国经济体质增强迹象以及联邦快递强於预期的业绩,盖过了关於欧洲的更多警告的负面影响. 

  道琼工业指数.DJI收高45.33点,或0.38%,至11,868.81点;标准普尔500指数.SPX收升3.93点,或0.32%,至1,215.75点.Nasdaq指数.IXIC小涨1.70点,或0.07%,至2,541.01点.[ID:nCN1288756]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  175.820   -1.55      47042            13.679      -1.02
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.630   -0.75     112461             3.308      -0.35
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   47.010   -1.49     378402            73.151      -0.27
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.860    0.00     146170            19.119       0.42
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  116.070   -1.44      96427             9.031      -0.10
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  101.200    0.06      72616             7.874      -0.33
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   37.200    0.11     299944            57.886      -0.02
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.900   -0.79      37229             4.583       0.28
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   20.070   -0.40     315279            15.615       0.87
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   20.160   -2.89      78460            15.685       0.03
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   20.080   -0.40      40869             3.906      -1.12
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.570   -2.50       9879             3.823      -0.44
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.910   -2.82       7047             1.316     -50.16
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.310   -1.70      44663             0.359      -4.15 (完)

  --整理 陈敏

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