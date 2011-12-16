《香港报摘》--其他报纸重要消息12月16日

* 明报

--新年将至,发展商已开始部署明年的卖楼大计.今年迄今卖楼套现约100亿港元的信置(0083.HK)计划於2012年首季推出三个九龙区全新楼盘,涉及单位总数逾1,200伙.

--兖州煤业(1171.HK)计画在2012年内将其所有澳洲煤业资产在澳洲上市.兖煤董事会秘书长张宝才表示,公司已经作好初步准备,有信心在明年年底之前完成上市.

* 星岛日报

--贸易发展局首席经济师梁海国表示,预期明年本港出口总量将下跌3%,总值则微升1%,主要受惠於单价上升,整体情况仍较2009年乐观.

--香港交易所(0388.HK)交易科主管戴志坚表示,已因应市场回应修订若干原来建议,为了让业界有充分时间准备和调节系统,期指夜市暂定明年下半年推出.主席夏佳理重申,香港作为国际金融中心,需应市场需求延长交易时间.

* 苹果日报

--香港交易所主席夏佳理表示,港交所过去10年上市集资额都位列全球前五名内,希望未来能保持,今年仍会争取第一名,但现时仍属未知之数.

* 东方日报

--茂业国际(0848.HK)将加强全国布局,以总代价3.5亿元人民币,收购包头市东正弘毅房地产开发有限公司70%全部股本,与独立第三方合作开发内蒙包头市一块商业及住宅用地,拟兴建及经营百货及购物中心等.

--在美国申请破产保护的期货及期权交易经纪商明富环球,旗下已呈请清盘的香港公司明富环球香港(MF Global Hong Kong Ltd.,获本港高院批准在其持有的12亿港元客户资金额中,先行拨出当中约40%,即不超过5亿港元,先行分还给合资格客户.

* 文汇报

--广汽集团乘用车旗下"传祺"在今年销出18,000辆,该公司表示生产规模仍在继续扩大,预计到2015年将推出三款全新车型,销量达到30万辆.

--中国建材股份(3323.HK)总裁曹江林表示,目前水泥产能5,000万吨的西南水泥在年底前可增至7,000万吨产能,待整合百家水泥企业後,明年底将实现1亿吨产能的重组目标,占西南水泥约25%市场,成为中国建材新的利润增长点.

* 大公报

--中银香港(2388.HK)宣布,经监管机构批准,自2011年12月15日起,委任母行中国银行(3988.HK)副行长陈四清为公司非执行董事,同时获委任为风险委员会和战略及预算委员会委员.

--施罗德亚洲区投资副总监卢伟良表示,中国明年经济增长会放慢,其间首季放慢速度会较快,而全年经济增长介乎8%至8.5%.全年料央行会4至5次调低银行存款准备金率.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/杨淑祯

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