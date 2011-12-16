〔港报社评〕外汇基金投资失色,另辟蹊径开创财源--信报12月16日

香港金管局昨日公布外汇基金今年第三季度业绩,成绩令人失望.上季港股投资亏损287亿港元,其他市场股票投资亏损375亿港元,外汇投资亏损201亿港元,其他投资亏损7亿港元,幸好同期债券投资收益462亿港元,抵销部分损失,但全季仍然录得亏损高达408亿港元.由於今年上半年外汇基金累计盈利合共464亿港元,扣除第三季的亏损後,至今仍有盈利56亿港元.香港外汇基金现时约有22,000亿港港元的外汇资产,其中约一半即11,000亿港港元用作支持港港元货币,其余则为外汇基金的累积盈余和政府财政储备.以22,000亿港元的基金规模来说,投资收益只有56亿港元,回报率仅约0.25%,根本不合格,简直可说是可耻,实在难为港人接受.

今年年中以来,因着美国QE2政策终结和欧债危机恶化,环球股市大幅下挫,港股是没有外汇管制的全开放型市场,更是首当其冲,港股及其他股票市场投资失利,亏损巨大,不足为怪.另一方面,外汇基金的用途由香港“外汇基金条例”所规定,主要用於扞卫联系汇率、支持香港的货币和金融稳定,以至弥补政府财政赤字,所以并非一般专注投资用途的主权基金.因此,外汇基金的投资策略偏向保守,以低回报的债券尤其是美债为主,在保障基本安全性及流动性的大前提下,金管局力求平衡外汇基金的投资组合,不敢过分进取,将资金投放在风险较高的股票市场上,因而投资回报受到限制.

可是,过去几个月来,美国联储局实行“扭曲操作”,买入长债同时沽出短债压低孳息,有利长债价格上升,加上欧债危机恶化令资金回流美汇和美债,以投资美债为主、投资股票为次的外汇基金理应收获甚丰,没有理由在股票、外汇和其他投资上的亏损会倍於债券投资收益之上.唯一合理的解释就是,外汇基金的投资技能远低於同行的专业水平,不客气地说,就是不合格.香港税基狭窄,政府财政收入有所限制,要扩阔税基,徵收销售税又阻力重重,不易实行.难得香港拥有庞大外汇储备,只要更新思维,灵活运用,应可另辟蹊径,为香港开创财源. (A02)