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货币新闻 | 2011年 12月 16日 星期五 09:41 BJT

〔香港股市〕开盘几近持平,本周料录得跌幅

路透香港12月16日电---香港股市周五开盘持平,中资石油和银行股下跌对大盘的打压作用抵消了超跌地产股的上涨拉力.恒指料录得七周里第六周下滑.

恒生指数.HSI开盘微跌0.01%至18,025.6点.恒生国企指数.HSCE开盘下滑0.15%至9,664.02点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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