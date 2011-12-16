〔香港股市〕开盘几近持平,本周料录得跌幅

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透香港12月16日电---香港股市周五开盘持平,中资石油和银行股下跌对大盘的打压作用抵消了超跌地产股的上涨拉力.恒指料录得七周里第六周下滑.
恒生指数.HSI开盘微跌0.01%至18,025.6点.恒生国企指数.HSCE开盘下滑0.15%至9,664.02点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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