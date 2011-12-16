〔港报社评〕分娩套餐成宰客工具,私院诚信医德受质疑--明报12月16日

消委会收集了10间私家医院分娩套餐的收费单张,除了发现大多已经加价,加幅最高近50%,此外,消委会今年接获涉及私院分娩服务投诉也大幅上升,今年头11个月已有26宗,主要涉及突然加价、收费不清或过高等.从一些个案所披露情况,个别私院有巧立名目收取费用之嫌,而孕妇或家属在不知就里情况下被宰割.私院被指宛如黑店,反映立法规管私院的必要和迫切性,而在法例空档期,私院应该增加收费透明度,显示基本诚信,洗脱敛财的污名.

私院除了大幅加价以外,消委会所接获投诉一些收费情况,有涉及诈取之嫌.例如有中国孕妇在私院选择了剖腹分娩套餐,连同医生费预计约4.5万港元,但是出院时发觉收费高达7万港元,其中一项1.5万港元行政费,投诉人表示当初医院并无提及.医院当然可以收行政费,列出更多收费项目都可以,只要孕妇登记时知悉并同意,当初若清晰说明,行政费是原预计套餐收费三分之一,列明套餐“最低消费”是6万港元,而非4.5万港元,孕妇可能会另作打算.孕妇处於不公平境况,医院有藉绝对优势而敛财之嫌.

私院藉分娩套餐牟利,使人更认定医保计划必须三思.现在被形容为鸡肋的强积金,只有银行等金融机构一个持份者赚钱,已经搞得民怨甚大,医保计划涉及保险业和私家医院,他们都有赚大钱往绩,也都正在赚着大钱,所以,关於医保计划如何真正照顾到市民,港府必须首要考虑使市民“病有所医”,而非虑及保险业和医生私院如何赚钱.缺乏合理收费机制,医保计划就不能贸然推行,否则会贻误苍生. (A02)