〔港报社评〕禁私院分娩套餐变宰人陷阱--星岛日报12月16日

私家医院分娩“生意”应接不暇,收费剧增,一些隐性额外收费亦暴露出来.消费者委员会今年收到的投诉激增.如果私院不自律提高收费透明度,政府须收紧监管,甚至可以考虑如监管发展商售楼说明书般,对分娩套餐收费作出明确要求,方便消费者比较价格,以免大失预算.

消委会统计十家私院的分娩套餐收费,大部分今年增幅超过两成,远超通胀.产妇预约时以旧收费作出预算,临盆时医院却已定出新收费,有些医院要收新费,有些则套餐收旧费,额外服务收新费,临盆在即难转医院,消费者任由宰割,自然心有不甘.另一种比较普遍的收费争议,是套餐之外的收费.由於分娩不可能机械化按足计画进行,无论出生时刻和过程都可能与预期有所出入,稍为更动安排,即可能招致庞大的额外收费.

对於一些比较严重的改动,例如自然分娩因难产要改为剖腹,医院额外收费,只要水平合理,市民可以理解.可是,现时不少私院套餐提供的基本服务涵盖范围,显然与消费者的合理期望有很大落差,甚至怀疑私院牟取“暴利”.从尊重消费者知情权的角度,私院宜设立统一平台和规格,列明套餐涵盖的范围,以及通常可能涉及的额外开支,供消费者比较和预算.

港府期望推动医疗融资,先要加强公众对私院服务的信心.港府应考虑趁检讨私家医院法例之际,收紧规管.港府正立例规定发展商卖楼的售楼说明书格式,大部分私院属於非牟利机构,享受港府的土地补贴,港府如果认为收费不合理,有理由检讨对私院的利润监管模式. (A06)