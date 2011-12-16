〔港报社评〕私院滥收费须修例监管--文汇报12月16日

消委会调查发现香港90%私家医院的分娩套餐过去一年都曾加价,加幅最高的接近50%.又指私院收费透明度不足,使消费者失预算.香港大部分私院用非牟利团体注册,一方面享受免税、免地租的优惠,另一方面却乱收费、赚到尽,特别是利用中国人涌港产子趁机大幅加价,牟取暴利,更毋须向公众交代财务报告及利润用途.港府必须修改落後的法例,加强对私院收费、盈利及财政状况的监管,增加收费透明度,加强对消费者权益的保障.

私院收费欠缺透明度,早已为市民诟病.近期中国孕妇来港产子倍增,私院分娩服务供不应求,加价情况更是变本加厉.不少分娩套餐均没有列清价目,或向准父母解释清楚套餐涵盖的服务范围,出现“突然加价”的情况司空见惯.

现时12间私家医院中有10间用非牟利团体注册,受税务条例豁免交税,且占用的地皮几乎都是港府免费或只收象徵式费用批出.香港规管私院的“医院、护养院及留产院注册条例”於1936年制定,最近一次大幅修订已经是1966年.该条例并无规管私院收费、盈利及财政状况的条文,即使部分私院储备丰厚,多达25亿港元及24亿港元,每年赚数以亿港元计盈利却频频加价,港府亦不奈之何.显然,监管私院的条例已经不合时宜,港府有必要尽快修订法例,令条文适用於当今社会,达到有效监管私院的目标.香港应该借镜海外监管私院经验,要求非牟利私院公布财政及资金用途,增强收费透明度,防止收费的黑箱作业,促使私院拨出合理的资源回馈社会. (A06)