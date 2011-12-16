〔港报财经评论〕示威年代震散一切--信报12月16日

示威年代震散一切 /习广思

美元逆流,商品急挫,人民币贬值担忧,港股六连跌.恒指退守18,000点关口,低见17,895点,收报18,026.84,跌327.59点,大市成交586亿港元,稍见增加,但不计两只重磅新股挂牌的话,成交依然低迷,但留意空军似有布阵,沽空成交额比例上升至9.37%.恒指下望的话,哪里会是支持?勉强地说失守18,000後,下一步要看11月低位17,613点水平.另一边厢,A股连连惨跌,深沪两市一片大红收市,沪深300收报2,340点,跌2.36%,本来以为中午公布的12月汇丰PMI预览值大幅回升至49,稍缓经济增速放慢之忧,但这”微小”利好声音,敌不过资金回流美元、人民币贬值的回响.

万众瞩目的周大福(1929.HK)上市,收报13.8港元,较招股定价15港元潜水8%,股民大叹伤心,但这个无数可计的抽奖游戏,从来都没有人保证包赚.相反,周大福如今潜水,再潜深一点,买的诱因反而更加多.

美汇升穿80後,前晚汇市颇为平静,但黄金及金属商品洗仓,金价跌穿1,600美元,亦告跌穿200天线支持位,在250天线暂见支持.避险情绪升温,但黄金不再担当避难所.反过来看,还有什麽会支持金价回升?一是美汇回落,这不是没机会,只要联储局推QE3的话,金价即回升.二是更大的风险,过去两个欧债危机风险持续上升,但金价回落,反映的是难民资金未有流入黄金,只有不断再不断地流去美债,十年期美债再跌穿2厘,报1.884厘.如此,投资者除了不断发掘有什麽好买,更应想想什麽不要买.金矿股、金属商品股跌势急剧,招金(1818.HK)跌8.18%,紫金(2899.HK)跌3.83%,SPDR金ETF(2840.HK)跌3.55%,江西铜(0358.HK)跌3.86%.西班牙国债拍卖反应理想,债息回升,欧股有升幅,欧罗重上1.3水平拉锯.然而,欧罗大势不再,看淡的投资者甚至预料欧罗兑美元明年会见一算.事实上,欧罗投资性净长仓有增无减,要回升只有一个条件,是美元跌.(B02)

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转炒美元兑日圆 /苏子

前晚欧罗兑美元虽然可以跌破1.3心理关口并且在之下收市,可惜昨天汇价却未见承接前晚的弱势下破前晚的1.2943低位,欧洲市早段仅低见1.2954水平便已回稳,汇价已自此低位回升至1.2995水平.如昨晚欧罗兑美元可以令1.3心理关口失而复得,并且更升回20天保历加通道内收市,相信汇价有甚高机会已在前晚所造的1.2943低位见了短期重要底部.由於昨天欧洲市早段未见欧罗兑美元进一步往下寻底,反映汇价在1.3心理关口以下并未能吸引更多沽盘.若昨晚汇价不跌反升,欧罗兑美元较大机会因前晚已成功触发不少止蚀沽盘入市,短期内将出现一个较为明显的反弹浪.美元兑日圆自今年7月正式跌破80心理关口後便失去明确趋势,汇价主要在75.5-80.3以上落市形式运行.

除了日本政府突然入市干预外,美元兑日圆在这段上落市运行期间,每天的高低位却出奇地窄得惊人,往往不足50点子,而汇价如此窄幅的走势,加上价位亦接近低位,感到十分不寻常,担心美元兑日圆最终会往某个方向作出重大突破,随後才回复每天应有的正常波幅.若从月线图上看,本月美元兑日圆暂时曾高见78.15,此高位刚好与汇价自2007年7月所造的123.66高位向下延伸的长期下降阻力线阻力相若.若本月美元兑日圆的收市价可以明显高於上述的下降阻力线,则意味美元兑日圆踏入明年1月後,势必向上作出重大突破.若然美元兑日圆可以於明年1月继续高收,基於1月效应的关系,相信明年美元兑日圆甚可能会一整年保持强劲的势头.大方向将是朝着100心理关口迈进.

有意食大茶饭的投资者,宜密切留意美元兑日圆稍後有否动力向上突破上述的下降阻力线,随後伺机入市建立美元兑日圆好仓,博汇价明年出现大涨小回的大型单边市.稍後美元兑日圆可以大幅回升的原因,与市场炒作焦点已从欧债危机转为日债危机,从而使到日圆失去避险货币功能有直接关系.(B12)