〔港报财经评论〕央行救市药效已过--经济日报12月16日

央行救市药效已过 /林瑞芬

由於欧盟各国政治协调的困难,市场对欧洲长期性的悲观看法暂无法改变.欧洲的银行在没有得到政府最强支持下,债台高筑,缺乏私人融资渠道,流动性资金风险性强,银行系统性风险一日未除,预计造成欧洲危机进一步陷入”恶性循环”,从而令欧洲未来经济前景异常黯淡.明年2月就是意大利国债滚借高峰期开始,另一个炸弹待引爆,相信在今季基金大都倾向增持现金後,下月都不大可能入市,直至确认到炸弹爆不爆才决定怎样运用手上现金.投资者在年底前,加快步伐避难逃入美元区,美元风光这一浪独好.惟其他商品如金、油.货币如人民币及欧元等就黯淡下来,最直接受拖累的是股市.所以美元风光一日独好的话,中、港股市怕且无运行,恒指险守18,000已经偷笑,年底前至明年初维持在18,000-19,000上落更已还得神落.按图示,恒指及期指昨双双跌穿了自10月延伸的上升轨,反弹不成势,复呈一浪低於一浪的下跌通道.後市若是沿11月延伸的下跌通道而滑落,技术支持区会否是10月裂口区17,200-17,500左右,难下定论.

新股大吹淡风,昨首日挂牌的重磅新股周大福(1929.HK)全日潜水,高位及低位见14.14及13.66港元,收报13.8港元,较招股价15港元低8%,成交额更高达24.6亿港元.显示港股大势积弱谁能阻挡的现实.二来,又是指数成分股,料基金被动追货.加上中国内地零售部分也有亮点.短期就要观察是否如市场传闻,当股价跌低於招股价10%即见近13.5港元,就会有神奇之手护盘,今时今日,股价若重返招股价,已经有所交代.另外,昨首日挂牌有只国企股新华保险(1336.HK),亦全日潜水,收报25.7港元,较招股价28.5港元低10%,成交16.9亿港元.相比下,对该股重上招股价的信心一定弱过周大福,且见中国内地股市近日失守支持後迭迭不休,阴乾式跌势确令投资者神伤.上证综指昨收2,180点,跌47点.保险公司其中一部分收益来自投资收益,股市这麽差,点搵食.A股低沉,投资者信心惯性低迷,要改变这惯性,必须有政策性的导火线.

除关注”稳中求进”国策如何推进外,亦要留意新任中国证监会主席的郭树清如何为针对股市结构改善而出招.炒味已失的A股,更需要长期资金的引入.据郭树清最近称,研究加大鼓励各类长期资金投资股市的政策措施,适当加快引进合格境外机构投资者步伐,增加其投资额度,尽快出台人民币回流资本市场实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深股市实际规模,特别是投资於交易所买卖基金的规模,促进双边金融市场体系持续快速健康发展.(003)

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商品急挫, 通胀料减 /余少文

中港股市六连跌,中国下调存款准备金率刺激的升浪差不多打回原形,惟国际油价和金价近日急挫,虽拖累商品股表现,惟中国内地通胀继续下跌,从而扩大中国日後放宽货币政策的空间.A股六连跌,昨日更跌超过2%,似对中国不肯积极放松货币政策示威.而国企指数全日跌209点或2.1%,收9,678点,成交额增加至一周以来最多的135亿港元,只有7只主板H股逆市上升.而红筹指数午後虽收窄跌幅,惟全日仍跌51点或1.4%,收3,602点,中国海洋石油(0883.HK)和中国移动(0941.HK)成为拖累指数主要股份.然而,人民银行11月底下调0.5%存款准备金率,国指由9,438点急升至前周高位10,509点,可惜六连跌後,国指差不多打回原形,反映股民对中国明年货币政策定调的失望,再加上欧债危机,大市下跌或未见底.只是过去黄金曾成为资金避难所,也为黄金股带来支持,但随着美元回升,黄金的光环也逐渐消失.国际金价过去一个多星期更由1,750美元跌至昨日的1,580美元水平.

至於另一国际主要商品油价情况也未见乐观,如纽约期油近期一度升越100美元,但日前急跌至95美元才喘定.加上资料亦显示铜、铝、铅、锌等录得不同程度跌幅,似乎以美元计价的国际商品,开始回到过去美元升商品价格下跌的走势.美汇指数日近日重越80点,反映美元强势,是商品价格以至欧元下跌的原因之一.中国内地证券商指出,世界金属统计局透露,全球铜市今年首10个月供应过剩34.34万吨,同期中国的铜需求减少16.7万吨至637万吨.而全球铝、铅、锌等同期供应,也分别过剩逾60万吨、5.4万吨、50万吨等,反映中国需求下跌之余,欧债问题也令当地经济下滑而需求减少.而黄金近日未能继续做资金避难所,中金公司认为是对冲基金抛售所致,是投资者开始为欧盟国家主权评级进一步被下调作好准备.而欧洲银行为增加资本充足率和流动性,进行的黄金租赁业务量也扩大,令伦敦金银市场协会的黄金租借利率降至10年低水平,反映黄金供应量增加,加上印度孟买黄金协会预期今年黄金进口量会下跌16%,都对金价带来下跌压力.

原油方面,中国内地11月原油净进口量达每天550万桶,为历史第二高位,相信是中国内地原油加工量上升,以及中国内地原油产量下跌所推动.中金指中国内地成品油11月净进口量环比下跌,反映成品油需求放缓,或要到明年下半年才可回升,故中国需求放慢下,也会对油价升势作出抑制.(010)