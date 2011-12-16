《离岸人民币综述》龙年点心债市场生机盎然,惟息率恐水涨船高

记者 陈敏

路透香港12月16日电---尽管受资金回流内地"个案审批"掣肘,今年离岸人民币债券市场仍不失为丰收的一年.而当回流渠道这个最大障碍在临近年尾被打通,龙年点心债市场料继续生机盎然.

尚未开放资本账户的中国政府对跨境资金流动甚为谨慎,在很长一段时间里,发行点心债筹集的资金是否可以输入内地并没有明确指引.但在低成本融资的诱惑下,仍有不少发行人进入这一新兴市场.

业内人士相信,受益於10月新出台的人民币外商直接投资(FDI)政策,点心债市场将在明年迎来爆发式增长,因该管理办法通过简洁透明的申请程序,解决了发债募集资金回流内地的问题.

德意志银行在最新报告中预计,明年离岸人民币债券的发行量将达2,400亿元,其中高达1,500-2,000亿元料出於人民币FDI目的.

汇丰银行香港区总裁冯婉眉亦认为,点心债市场是人民币FDI的直接受益者,预计2012年发行规模可达2,600-3,100亿元人民币,到明年底未偿债券量则达4,000-4,500亿元.

金管局的数据显示,今年首11个月,共有76间企业和机构在香港发行人民币债券总额达991亿元人民币,而2010年全年仅为358亿元.

在商务部发布人民币FDI政策後的两个月内,已接受78个项目申请并审核通过74个项目,人民币出资额为165.3亿元.其中,来源於香港的投资占70%.

不过,点心债或许很难保持其刚兴起时的超低利率水平.一方面,持续疲弱且危机频频的欧美经济令投资者的风险胃纳大为缩水,大量资金从点心债市场撤离,而留下的投资者希望获得更高回报以抵消其承担的风险.

另一方面,随着人民币跨境流动的渠道越来越广,尤其是RQFII(人民币合格境外机构投资者)将在近期推出,海外人民币可以投资内地债券和股票市场,点心债恐怕很难无视内地市场的高回报率.

"这很可能推高点心债的收益率,因为当投资者可以买到更高收益的内地债券时,他们将没有太大动力去买低收益的点心债."东方汇理银行高级策略师Dariusz Kowalczyk称.

衡量点心债投资回报的中银香港离岸人民币债券指数.BCHKDIMSUMI自9月12日跌破100以来,一直处於"潜水"状态,最新报96.03,显示今年点心债的回报率为-3.97%.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 33,606.2 70

2. 渣打 19,394.2 48

3. 德意志银行 10,112.4 20

4. 中国银行 9,614.2 17

5. 苏格兰皇家银行 8,187.2 23

**本周市场动态**

--国际清算银行发布报告称,离岸人民币市场的发展可能冲击国内债券市场并加快企业从银行融资中撤离,令中国货币和信贷政策的调控更为复杂.

--尽管市场人士希望离岸人民币贷款有一个基准利率,但香港财资市场公会表示,离岸人民币的货币和外汇互换市场"还不足够流动和深入"以提供一个令人信服的利率基准.

--中国人民银行货币二司司长李波称,证监会、人民银行和外管局正制定RQFII(人民币合格境外机构投资者)相关办法和细则,希望近期可以推出.

--亚洲最大风力发电公司--龙源电力(0916.HK)发行9.5亿元人民币债券,两年期部分息率为4.50%,三年期部分为4.75%.瑞银、工银亚洲和国开行为联席全球协调人.(完)

欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击[CNYO/CN]