〔中港个股〕兖州煤业计划明年将澳洲资产在澳洲上市--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月16日电---香港明报周五报导,以市值计中国第二大煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)计划在2012年将其所有澳洲煤业资产在澳洲上市,以实现未来的购并计划.
报导引述兖州煤业董事会秘书张宝才称,公司已作好准备,有信心明年年底前完成上市.上市顾问则考虑聘请瑞银UBSN.VX.
该报导未有其他细节;目前也未能联系到公司人士对此进行评论.
通过四起海外收购扩张,澳大利亚已经成为兖州煤业的主要能源基地之一.除之前入手的澳思达和菲利克斯之外,该公司今年还先後宣布了对新泰克和普力马煤矿的并购消息.
兖矿集团副总张鸣林11月时曾表示,旗下兖州煤业位於澳大利亚的海外煤炭产量将增至2,000万吨以上.[ID:nCN1235326]
本地时间上午10:29时,兖州煤业H股逆市小跌0.77%至15.56港元,一个月来跌20.95%;大盘恒生指数.HSI则涨0.38%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。