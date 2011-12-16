〔中港个股〕兖州煤业计划明年将澳洲资产在澳洲上市--报载

路透香港12月16日电---香港明报周五报导,以市值计中国第二大煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)计划在2012年将其所有澳洲煤业资产在澳洲上市,以实现未来的购并计划.

通过四起海外收购扩张,澳大利亚已经成为兖州煤业的主要能源基地之一.除之前入手的澳思达和菲利克斯之外,该公司今年还先後宣布了对新泰克和普力马煤矿的并购消息.