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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 10:47 BJT

〔中港个股〕兖州煤业计划明年将澳洲资产在澳洲上市--报载

路透香港12月16日电---香港明报周五报导,以市值计中国第二大煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)计划在2012年将其所有澳洲煤业资产在澳洲上市,以实现未来的购并计划.

报导引述兖州煤业董事会秘书张宝才称,公司已作好准备,有信心明年年底前完成上市.上市顾问则考虑聘请瑞银UBSN.VX.

该报导未有其他细节;目前也未能联系到公司人士对此进行评论.

通过四起海外收购扩张,澳大利亚已经成为兖州煤业的主要能源基地之一.除之前入手的澳思达和菲利克斯之外,该公司今年还先後宣布了对新泰克和普力马煤矿的并购消息.

兖矿集团副总张鸣林11月时曾表示,旗下兖州煤业位於澳大利亚的海外煤炭产量将增至2,000万吨以上.[ID:nCN1235326]

本地时间上午10:29时,兖州煤业H股逆市小跌0.77%至15.56港元,一个月来跌20.95%;大盘恒生指数.HSI则涨0.38%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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